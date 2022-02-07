Пушкинский музей соберет коллекцию сочинений современных композиторов

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина начинает собирать новую коллекцию, которая будет состоять из произведений современных композиторов. Каждое сочинение в этой музыкальной коллекции будет неразрывно связано с музеем и его программами.

Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак напомнила, что музей, который в этом году отметит свое 110-летие, собирает самое разное искусство.

"И музыка в нашем музее занимает практически такое же место, как визуальное искусство. Мне очень хочется, чтобы мы именно в этом году начали собирать коллекцию музыкальных произведений, которые заказываем как музей. Темы этих произведений связаны с музеем: экспонат ли, выставка ли, атмосфера ли", - приводит слова Марины Лошак ТАСС.

Она надеется, что музыкальная коллекция будет быстро пополняться новыми произведениями.