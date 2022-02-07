Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции

Президент России не собирается принимать участие в Мюнхенской конференции ни очно, ни по видеосвязи. В планах такого нет, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах", - подчеркнул Песков. Напомним, что мероприятие состоится 18-20 февраля, в нем примут участие около 35 глав государств и правительств.

На уточняющий вопрос, возможно ли участие российского президента "онлайн", его пресс-секретарь ответил отрицательно.