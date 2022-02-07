Радзиховский: Слухи о "войне РФ с Украиной" - пример раскрученного фейка

Похоже, что напряженность вокруг Украины долго еще будет темой газетных колонок. Что ж делать - главное политическое событие, никуда не денешься...

Я много раз повторял, что все слухи о "войне России с Украиной" - пример раскрученного фейка. Военный конфликт, с гарантированным поражением, не нужен руководству Украины. Война, пусть даже "маленькая победоносная", но которая только еще больше обострит отношения с народом Украины, приведет к злым санкциям ЕС и никак не увеличит безопасность России, - не нужна РФ. Ну а если ни одна сторона не начнет - то войны не будет.

Есть версия, что Украину просто "используют" США: раз она от них зависит политически и финансово, то они могут ее "принудить к войне". Считается, что это - одна из возможных причин напряжения между "Вашингтонским обкомом" и "Киевским райкомом". Выглядит и правда странновато: США упорно твердят "завтра Россия нападет", а Украина отвечает: "никак нет, "подготовки вторжения" не видим". На что США уверенно возражают: "Ну нам-то виднее!" Напоминает известный анекдот времен Русско-японской войны. Санитары несут трупы в братскую могилу. Вдруг солдат шепчет: "Братцы, я ж живой!" Остановились. Потом один санитар говорит другому: "А, ладно... Доктор лучше знает! Понесли дальше".

Тем не менее сомневаюсь, что "американский доктор" всерьез хочет войны. Во-первых, "адские санкции", которые России обещают США, ударят и по ним рикошетом. Во-вторых, война и санкции вызвали бы резкий рост цен на нефть. В ситуации мировой инфляции и неопределенности с восстановлением экономики (в том числе в США!) новая нестабильность не нужна никому, начиная с самой Америки. Особенно невыгодно как раз Белому дому: в этом году промежуточные выборы в конгресс, республиканцы могут взять реванш, рейтинг Байдена очень низкий, далекая чужая война не породит у избирателя великого патриотического угара, а вот экономические трудности дома вызовут естественное раздражение.

Зачем же тогда постоянно нагнетается истерика "завтра - Война"? Я бы не искал тут далеко идущие "хитрые ходы" администрации США. Западные СМИ разогнались, сложился тренд. Чтоб остановить, его нужны усилия. А ведь "тренд Войны" - выигрышный, "пипл хавает". Поэтому СМИ и политики "смакуют тему", торгуют фейковыми страхами. Но далеко не всегда "хвост вертит собакой": если еще пару месяцев войны не будет, то и пиар-бойцы постепенно смирятся с реальностью... на какое-то время.

Все слухи о "войне России с Украиной" - пример раскрученного фейка

Таким образом вопрос один. Как долго может продолжаться в политике подвешенное состояние "ни мира - ни войны"? Когда и как, наконец, произойдет Мирный Катарсис, какой Поступок откроет Свет в конце тоннеля?

Как известно, главное российское требование к США: пусть НАТО даст юридическую гарантию, что страны б.СССР (т.е. Украину, прежде всего) не примут в НАТО, а само НАТО должно вернуться к ситуации 1997 г. - т.е. до приема стран Вост. Европы.

США и НАТО эти требования отвергли. Не в последнюю очередь, видимо, по той причине, что публично на них согласиться означало бы признать "Победу России", ее право и возможность "диктовать НАТО", как им поступать. Кроме того, в договоре об образовании НАТО есть 10-й пункт: при согласии всех стран-участниц, любое новое государство может быть принято в НАТО. Этот пункт отменять не собираются.

Едва ли в Москве не просчитывали такую реакцию Запада. Зачем же выдвигали это требование?

Популярный ответ состоит в том, что, выставляя "неприемлемый ультиматум", Россия просто создавала "законный повод" для начала войны с Украиной. Но это - очевидная чепуха. Россия не предъявляла никакого "ультиматума": в российском требовании нет ни "сроков исполнения", ни, что самое главное - никаких условий "если последует отказ, то тогда мы...". Этой угрозы - нет, значит, и "ультиматума" - нет. Наконец, выдвигать "ультиматум" Западу - но воевать с Украиной было бы совсем странно.

Но в чем же тогда смысл всего демарша?

Этих смыслов может быть несколько. Во-первых, Россия открыто показывает свое возмущение "обманом Запада": в 1990-1991 обещали не расширять НАТО и "кинули". Руководство стран НАТО много раз отрицало факт таких "устных обещаний", руководство России много раз настаивало, что обещания - были.

Во-вторых - и это, конечно, важнее - Россия формулирует "программу максимум", свой запрос к переговорам, обозначает "крайнюю границу". Это вообще частый прием дипломатии: требуя бОльшего, можно начать разговор и добиться компромисса.

Некоторые условия компромисса России и Запада, когда каждая сторона вправе объявить о своем успехе, довольно очевидны. С точки зрения военной безопасности: обязательство НАТО и США не размещать военные базы на Украине. Взаимные обязательства по неразмещению ракет средней и малой дальности с ЯО в Вост. Европе и соответствующих регионах России. Договоренность по проведению военных маневров на определенном расстоянии друг от друга. Восстановление работы комитета "Россия - НАТО". Разработка комплекса военно-технических мер повышения взаимного доверия.

Западные СМИ разогнались, сложился тренд. Чтоб остановить его, нужны усилия

Все это пиаровски не особо эффектные, но практически важные, конкретные и достижимые вещи, которые могли бы сбить накал между Россией и НАТО.

Но по главному политическому пункту - гарантии от вступления Украины в НАТО - компромисс едва ли реален. Что ж - никто не мешает публично зафиксировать принципиальное несогласие. "Катарсиса" не будет. Зато возможен процесс военно-технических переговоров при продолжении политпиар борьбы и "сохранении лица сторон".