Андрей Бочкарев: Станция БКЛ "Печатники" готова почти наполовину

Станция БКЛ "Печатники" готова почти наполовину. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Земляные работы на станции "Печатники" БКЛ метро завершены на 90%. Активно ведутся монолитные работы и монтаж внутренних стен и перегородок, также продолжается архитектурная отделка и установка инженерных систем. Готовность станции, без учета пересадочного узла, составляет на сегодняшний день 47%".

Рассказывая об архитектурном облике станции, Бочкарев отметил: "Колонны, расположенные у эскалаторов и лестниц переходного моста, будут выполнены в виде композиции из двух букв "П". В торцах станции предусмотрены композиции из перевернутых букв "П", которые будут также служить станционными скамейками. Цветовая гамма "Печатников" будет черно-белой".

Эта станция Большой кольцевой линии будет будет связана пересадкой с радиальной станцией Люблинско-Дмитровской линии, которую планируется открыть одновременно со станцией Большого кольца.

Юрий Кравцов, гендиректор "Мосинжпроекта" - генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства новых линий и станций московского метро, сказал, что на базе станции будет создан крупный транспортно-пересадочный узел - станция "Печатники". Кроме перехода на салатовую ветку, пассажиры здесь получат и выход к строящейся станции МЦД-2.