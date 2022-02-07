Главный эксперт Гохрана рассказала подробности выставки в ГИМ

15 февраля в Государственном Историческом музее (Красная площадь, дом 1) откроется выставка "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России". Работы великих ювелиров XVIII-XX веков выставят вместе с современными мастерами. Главный эксперт Гохрана России, Заслуженный работник культуры Вероника Юрьевна Волдаева рассказала подробности выставки в ГИМ

Какой экспонат готовящейся выставки в Государственном историческом музее самый древний?

Вероника Волдаева: Кувшин ювелирного дома Сазикова, это одна из старейших ювелирных фирм России. Это бесценный раритет, он датирован 1856 годом. Кувшин был создан для награждения шотландского агронома за труды по развитию сельского хозяйства Российской империи. Выполнен вручную, его украшает медальон с одним из первых изображений в серебряном деле храма Христа Спасителя. Фирма была основана Павлом Федоровичем Сазиковым в Москве в 1796 году. Глава фирмы Игнатий Павлович воспитал потрясающего сына, Павла Игнатьевича, выпускника Императорской академии художеств. Весь декор кувшина Павел Игнатьевич и создавал: травный рисунок, свойственный русским предметам, и историческое изображение храма-памятника. Вероятно, это первое изображение храма Христа Спасителя, во всяком случае в серебре. Ведь с него только-только сняли строительные леса.

Тогда просто не могу не спросить - какой предмет в сокровищнице Гохрана самый старый? У вас много раритетов, расскажите, пожалуйста, о каком-то одном.

Вероника Волдаева: Нагрудный знак "Персона" с изображением Петра I. Он находится в экспозиции Алмазного фонда (расположенный на территории Московского Кремля Алмазный фонд РФ - структурное подразделение Гохрана России, - прим. ред.). Царь отправился в Европу, для этого события и были созданы нагрудные знаки, датируемые концом XVII века. Создавали такие и в начале XVIII века. Таких сохранилось всего четыре: один в частой коллекции, остальные в ГИМе и в Музеях Московского Кремля. Знаком награждали еще до учреждения первых российских орденов.

Переходим на личности. И у Петра I, и у его предшественников, и у последующих императоров было много драгоценных предметов - такое было время. А у вас в Гохране хранятся ювелирные изделия, связанные с Лениным, Сталиным? Прошедших через их руки?

Вероника Волдаева: Нет, их эпоха была менее материальна. Скорее, более политизирована.

Кстати, о том времени. Советский агитационный фарфор 1918 - 1924 годов сегодня не имеет цены. Но изначально ничего необычного в нем не было. Вскоре после октябрьской революции большевики взяли посуду на Императорском фарфоровом заводе, покрытую глазурью, но еще не декорированную. Мастера старой школы украсили тарелки революционными лозунгами, пустили в оборот. В стране агитфарфора было мало, в основном он был ориентирован на экспорт… А с ювелирными украшениями так бывает: то ничего особенного, то вдруг набирают вес, значение и цену?

Вероника Волдаева: Конечно, ювелирное искусство тоже подвержено моде. Но диктует все: и время, и покупатель, и ювелир. Мастера хотят донести красоту, оригинальность, неповторимость изделий. И таким образом воспитывают общество.

И получается? В смысле - воспитывать.

Вероника Волдаева: Думаю да. Посудите сами, наше общество очень изменилось. Не так давно были популярны признаки богатства в форме крупных золотых цепей, огромных подвесок. А сегодня многим интересны изящные вещи. Пусть и с крупными камнями, но композиционно и со вкусом обыгранными художниками.

Скажите, а можно, образно говоря, "разложить" предмет ювелирного искусства на составляющие? Попробовать вычесть стоимость драгоценных металлов и камней, оставив работу и имя ювелира?

Вероника Волдаева: В XIX веке проходило много всемирных художественно-промышленных выставок. Выставляли и ювелирные изделия. И часто на вещах стояло по два ценника: общая стоимость и сколько мастер хочет за свой талант. И это было неслучайно. Еще упомянутый выше Игнатий Павлович Сазиков отмечал, что работа мастера стоит больше, чем сам материал. Например, в знаменитой коллекции Wallace Collection (Лондон) есть брошь "Фламенко", принадлежащей леди Уоллес. Она королевского рода. Брошь заполнена мелкими бриллиантами. Очень мелкими! Стоимость которых невелика. Но сама брошь стоит баснословных денег.

Возвращаясь к грядущей выставке. Как вы думаете, большая часть потенциальных посетителей туда придет как в музей или присматривая что-то для себя в плане приобретения?

Вероника Волдаева: Придут за эмоциями. По опыту прошлой выставки, 2019 года: я вижу лица в первый день, узнаю их во второй и в последующие дни. Люди покупают билеты, приходят снова и снова. Людей притягивает красота. Хотя некоторые - да, хотят что-то приобрести, у нас просят подсказать координаты мастеров. На наших выставках экспонируются предметы самой разной ценовой категории. У нас на конкурсе ювелирного искусства есть отдельная номинация "Оригинальность идеи в работах серийного производства", мы ввели несколько лет назад. И совсем не случайно. Очень хочется, чтобы те, кто создают работы в невысоком стоимостном выражении, создавали интересные вещи. Вот мы идем в ювелирный магазин и приобретаем то, что можем себе позволить. И хочется, чтобы и в таких предметах были заложены оригинальные идеи, чтобы эти вещи передавались из поколения в поколение.

Как разглядеть в своем сыне будущего ювелира?

Вероника Волдаева: Разглядеть нужно не ювелира, родитель может разглядеть в ребенке художественный дар. С удовольствием рисует, лепит, ему нравится создавать объемные формы посредством пластилина, глины. Это говорит о богатой внутреннем мире. А в плане образования - обратите внимание на Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.

Обзвонил знакомых, которые неравнодушны к ювелирным изделиям, задал коварный вопрос: а когда День ювелира? Представляете, не назвал никто.

Вероника Волдаева: Да, многие даже не знают, что такой день есть - его отмечают 31 января. А совсем рядом, 3 февраля, - День образования Гохрана России.

Хоть и с опозданием, но от чистого сердца: мои поздравления! Будем знать. Но возвращаясь к Гохрану: это ведь очень закрытое учреждение. Фактически простой человек может увидеть только ту часть хранимых вами раритетов, что экспонируется в Алмазном фонде в Кремле. Я правильно понимаю: ваши раритеты никогда не покидают границ России? Их даже за пределы Москвы не вывозят.

Вероника Волдаева: Государственные регалии вывозить нельзя, это общая мировая практика. Но выставки мы проводим. В 2019 году в Южно-Сахалинске показали и современные ювелирные работы, и исторические реликвии. Скипетр и державу вывозить нельзя, но интерес к ним огромный. И мы сделали копии - 2:3 по величине от настоящих. Также на выставке была представлена уникальная коллекция полноцветных голограмм с изображениями исторических предметов из собрания Алмазного фонда.

А Орден "Победа" - высший военный орден СССР, тоже имеется в хранилищах Гохрана?

Вероника Волдаева: Известны места хранения всех 22 Орденов Победы. Два - у нас. Образец ордена - в Кремле, в Алмазном фонде, и орден - в хранилище здания, в котором мы с вами беседуем. Орден мы показывали на выставке "Триумф победителей" в музее на Поклонной горе. Он принадлежал маршалу Семену Константиновичу Тимошенко. Мне посчастливилось держать эту награду в руках. Считаю, что большая честь.

Простите за обывательский интерес. А как его хранят? В каком-то немыслимой толщины бронированном сейфе глубоко под землей, как показывают в фильмах?

Вероника Волдаева: Отвечу так: хранится не в запакованном виде. Для уникальных предметов у нас есть специальные витрины, где размещен и Орден Победы. Там образцы маршальских звезд. Звание учредили в 1935 году, а в 1940 году на московской ювелирной часовой фабрике создали образцы. Среди мастеров, их создававших, были и люди, работавшие ранее на фирме Фаберже.

Образцов было десять. Представили государственной комиссии. Выбрали один, где внутри пятиконечной золотой звезды - платиновая звезда. В центре платиновой звезды - трехкаратный бриллиант, а вес всех бриллиантов около 8 карат. И с 1940 года по сей день Гохран очень бережно хранит эти реликвии.