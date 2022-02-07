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07.02.2022 21:07
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест экс-владельца банка БКФ Миримской

Текст: Владимир Баршев

Мосгорсуд признал законным арест экс-владельца банка БКФ Ольги Миримской, которую обвиняют в даче взятки в особо крупном размере следователю, сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда агентству сообщили, что апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты Миримской. Постановление об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу признано законным.

Фото: iStock
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Напомним, предполагается, что она дала взятку бывшему следователю подмосковного управления СКР Юрию Носову, который занимался расследованием уголовного дела о похищении дочери предпринимательницы. Он был задержан вместе с Миримской и также заключен под стражу.

По данным следствия, Носов договорился с Миримской о получении от нее взятки в виде двух автомобилей за проведение следственных действий, принятие процессуальных решений в интересах последней и предоставление ей информации о ходе и результатах расследования по уголовному делу. Обвиняемыми по этому делу проходили пять человек. В их числе бывший сожитель Миримской, совладелец платежной системы "Золотая корона" Николай Смирнов и суррогатная мать, жительница Крыма Светлана Безпятая. Они, согласно материалам дела, вступили в сговор и сразу же после рождения дочери Миримской в 2015 году бежали на Кипр. Их заочно арестовали и объявили в розыск.

По версии Миримская организовала приобретение для следователя подержанного автомобиля Honda-CR-V стоимостью 1 миллион 250 тысяч рублей и его оплату. Машина была оформлена на жену следователя. А затем за счет ее средств для Носова был куплен внедорожник Mitsubishi Outlander стоимостью 2 миллиона рублей. Формальным владельцем этого автомобиля стал его отец и оформил доверенность на сына. Ни Носов, ни Миримская вины не признали. 17 декабря 2021 года Басманный суд постановил арестовать обоих, приняв во внимание, что у Миримской имеется гражданство Израиля, Панамы и вид на жительство в Италии.

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