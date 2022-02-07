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07.02.2022 09:59
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Более 168 миллиардов рублей привлекли предприниматели по московской программе льготного кредитования

Текст: Любовь Проценко

Программой льготного кредитования воспользовались 22 тысячи столичных компаний. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что общая сумма займов составила более 168,6 миллиарда рублей. Для участников программы конечная ставка с учетом городской поддержки была от трех до семи процентов годовых.

Наталья Сергунина: Самые популярные консультации, которые предприниматели в Москве могут получить бесплатно

"Сумма льготных кредитов составила более 168,6 миллиарда рублей. Поддержку получили порядка 22 тысяч компаний. Это столичные предприятия из отраслей, пострадавших во время пандемии, а также работающие в приоритетных для города направлениях. В ноябре 2021 года правительство Москвы утвердило специальную программу для начинающих предпринимателей. Ее реализация продолжится и в этом году", - отметила Наталья Сергунина.

Программу льготного кредитования запустили в мае 2020 года. В 2021 году разработали еще три. Так, аналогичную меру поддержки стали получать не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные московские работодатели, а также предприятия из приоритетных отраслей. В этом секторе кредиты на сумму более 35,7 миллиарда рублей получили почти четыре тысячи компаний. А всего в 2021 году льготные займы на сумму свыше 78,1 миллиарда рублей получили 11,3 тысячи компаний.

В 2022 году правительство Москвы продолжит поддерживать начинающих предпринимателей. Для компаний и ИП, которые зарегистрированы в столице меньше года, город будет выступать поручителем и субсидировать часть процентной ставки (в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации) по кредиту на сумму до пяти миллионов рублей.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.

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