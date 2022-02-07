Наталья Сергунина: Более 168 миллиардов рублей привлекли предприниматели по московской программе льготного кредитования

Программой льготного кредитования воспользовались 22 тысячи столичных компаний. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что общая сумма займов составила более 168,6 миллиарда рублей. Для участников программы конечная ставка с учетом городской поддержки была от трех до семи процентов годовых.

"Сумма льготных кредитов составила более 168,6 миллиарда рублей. Поддержку получили порядка 22 тысяч компаний. Это столичные предприятия из отраслей, пострадавших во время пандемии, а также работающие в приоритетных для города направлениях. В ноябре 2021 года правительство Москвы утвердило специальную программу для начинающих предпринимателей. Ее реализация продолжится и в этом году", - отметила Наталья Сергунина.

Программу льготного кредитования запустили в мае 2020 года. В 2021 году разработали еще три. Так, аналогичную меру поддержки стали получать не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные московские работодатели, а также предприятия из приоритетных отраслей. В этом секторе кредиты на сумму более 35,7 миллиарда рублей получили почти четыре тысячи компаний. А всего в 2021 году льготные займы на сумму свыше 78,1 миллиарда рублей получили 11,3 тысячи компаний.

В 2022 году правительство Москвы продолжит поддерживать начинающих предпринимателей. Для компаний и ИП, которые зарегистрированы в столице меньше года, город будет выступать поручителем и субсидировать часть процентной ставки (в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации) по кредиту на сумму до пяти миллионов рублей.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.