Парки выделят площадки для уличных артистов

В 17 московских парках появятся официальные площадки, где смогут выступать уличные артисты. Шанс получить свою публику есть у всех желающих. Путь к славе у них начнется с подачи заявки и процедуры конкурсного отбора. Лучших допустят к живым прослушиваниям.

Столичные парки будут рады любым артистам. Если все 17 парков–участников проекта выберут одного и того же артиста, то он сможет выступать в каждом из этих парков. Фото: РИА Новости

Бесплатные уличные выступления посетители парков могли видеть и раньше. Но прежде артистам приходилось отправлять заявки в каждый парк отдельно. Поэтому авторы проекта "Уличный артист" решили упростить процесс, запустив отдельное направление для парков. Теперь артистам достаточно один раз подать заявку и выступить перед жюри на живых прослушиваниях. Этот проект разрабатывали и планировали воплотить в жизнь еще в прошлом году, но его пришлось отложить из-за ситуации с коронавирусом.

"Мы успели провести только первый (дистанционный) этап конкурсного отбора, а этап прослушиваний уже не состоялся, - объяснили "РГ" в пресс-службе Московского продюсерского центра. - Было получено 476 заявок, в этом году ожидаем не меньше".

Заявки принимаются до 14 февраля включительно. На сайте mosproducer.ru нужно заполнить анкету и приложить к ней ссылки на две видеозаписи своих выступлений. Участвовать может любой желающий. Парки будут рады и музыкантам, и танцорам, и актерам, и мимам. Лучших, примерно 200 артистов и групп, пригласят на живые прослушивания. Победители получат аккредитацию и смогут бронировать на портале mos.ru выделенные им площадки с 1 мая и до конца лета.

- "Уличный артист в парках" - пилотный проект, но его потенциал мы видим уже сейчас, - рассказал директор продюсерского центра Андрей Петров. - Для артистов это возможность значительно расширить свою аудиторию и повысить интерес к своему творчеству, для посетителей парков - отлично провести время и получить новый культурный опыт, а для самих парков - разнообразить свою программу на сезон и привлечь новых гостей.

Площадки для уличных выступлений парки выбирали сами.