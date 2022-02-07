Петр Бирюков: Пять крупных энергоподстанций модернизировали в Москве

Столичные энергетики провели модернизацию пяти крупных городских энергоподстанций. Зачем это сделано, рассказал журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Работы прошли на подстанциях "Ленинская", "Иловайская", "Дубровская", "Гавриково" и "Новоспасская", которые в общей сложности обеспечивают электроэнергией более 1,1 млн москвичей", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, проведенные работы позволили повысить надежность оборудования и продолжить качественное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Заместитель мэра пояснил, что новые выключатели имеют ряд серьезных преимуществ. Их отличает повышенная экологическая и пожарная безопасность, длительный межремонтный период, высокая отключающая способность, компактное исполнение. Срок службы таких выключателей составляет не менее 30 лет. Высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных составляющих комфортной городской среды.

"В столице ведется планомерная работа по обновлению электросетей и энергоподстанций, - напомнил Петр Бирюков. - В начале этого года завершились основные мероприятия по масштабной реконструкции подстанции "Битца", что позволило создать дополнительные мощности на юго-западе столицы и в Новомосковском административном округе. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию новой подстанции "Саларьево" в Троицком округе".