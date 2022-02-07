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07.02.2022 15:14
Рубрика: Происшествия

Под Калугой мужчина умер после семи часов ожидания скорой помощи

Текст: Антон Валагин

Калужская прокуратура начала проверку происшествия в Жуковском районе, где больной скончался, не дождавшись приезда кареты "скорой".

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- Скорая помощь ехала к нам 7,5 часа из другого района - за 233 километра У мужа была температура за 39, поражение легких 60%, высокий сахар. А скорая отвечала: у нас две бригады на весь район, - написала в соцсетях вдова погибшего.

Министерство здравоохранение Калужской области принесло соболезнования родным и близким и тоже начало проверку.

- Устанавливаются все обстоятельства происшедшего, по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, - сообщили в прокуратуре региона.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Халатность врачей

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