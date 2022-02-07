Самым аварийным днем прошлой недели в Москве стал вторник

Самым аварийным днем прошедшей недели в Москве стал вторник, сообщает столичная Госавтоинспекция. В этот день зафиксировано 22 ДТП, в которых один человек погиб и 27 получили ранения.

Всего с 31 января по 6 февраля в столице зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек погибли и 132 получили ранения, в том числе восемь детей в возрасте до 16 лет.

Лидером по видам ДТП остаются столкновения транспортных средств - таких аварий зафиксировано 55. На втором месте - наезды на пешеходов, их зафиксировано 37. При этом 12 наездов произошли в зоне действия пешеходных переходов.