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Рубрика: Культура

Театр "Сфера" покажет премьеру спектакля "Земля Эльзы"

Текст: Инга Бугулова
Московский драматический театр "Сфера" представит премьеру по пьесе Ярославы Пулинович "Земля Эльзы". Режиссер - выпускник Мастерской Андрея Кончаловского в ГИТИСе Иван Рубцов, только-только поставивший Малой сцене Театра им. Ермоловой "Амнезию".
Ирина Мреженова в пьессе "Земля Эльзы". Фото: М. Гальцова Ирина Мреженова в пьессе "Земля Эльзы". Фото: М. Гальцова
Ирина Мреженова в пьессе "Земля Эльзы". Фото: М. Гальцова

В "Сфере" Иван Рубцов дебютирует как победитель первой творческой лаборатории "Современная российская драматургия в постановке молодых режиссеров" - летом она была проведена театром вместе с ГИТИСом. Заявку молодого режиссера выбрали из 30 представленных проектов.

Иван Рубцов, режиссер пьесы "Земля Эльзы". Фото: М. Гальцова

"Земля Эльзы" - история о жизни немолодой женщины. Она родилась в провинции в семье русских немцев, которые прошли через ужасы войны, репрессий и ссылок. После череды несчастий она вдруг встречает на своем пути любовь, которая полностью меняет ее жизнь. Эту пьесу Ярославы Пулинович обласкали вниманием уже многие театры, но в "Сфере" обещают другой фокус зрения.

"Эту пьесу обычно ставят как мелодраму, а мне она видится историей любовной революции, которая произошла в маленькой сибирской деревне. Мне захотелось вдруг в чем-то быть похожим на главных героев, поскольку с помощью любви они пытаются преодолеть страх быть собой. Герои Ярославы Пулинович - пожилые люди. Они, очевидно, отстали от мира и потому вынуждены бороться с внутренней тьмой единственным методом, который им известен - любовью и светом, который она за собой приносит", - рассказывает режиссер.

В главных ролях - заслуженные артисты России Ирина Мреженова и Вадим Борисов. Премьерный показ состоится 13 февраля.

Премьера "Мастер и Маргарита" в Театре Наций
Ирина Мреженова в пьессе "Земля Эльзы". Фото: М. Гальцова
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