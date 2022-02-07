В центре Москвы произошло ДТП с участием 6 автомобилей

На улице Верхняя Масловка в районе 29-го дома произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу 6 автомобилей. Об этом сообщают в столичном управлении ГИБДД.

"По предварительным данным, в результате столкновения 4 единиц транспорта, задеты были еще 2 припаркованных автомобиля, пострадали 3 человека. Травмы не тяжелые. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время оформляют дорожную аварию и стараются обеспечить скорейшее освобождение проезжей части", - говорится в сообщении УГИБДД.

Отмечается, что все обстоятельства произошедшего ДТП уточняются.