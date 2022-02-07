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07.02.2022 08:10
Рубрика: Власть

В центре телемедицины Москвы стало больше врачей для беременных с COVID-19

Текст: Любовь Проценко
В столице усилили мощности телемедицинского центра для помощи беременным с коронавирусной инфекцией. Это необходимо для его бесперебойной работы и доступности дистанционных консультаций, сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

"Для беременной женщины с COVID-19 возможность получить консультацию врача и при необходимости помощь в прохождении диагностических обследований или экстренной госпитализации очень важна, - рассказала заместитель градоначальника. - Ведь речь идет не только о ее здоровье, но и о здоровье будущего малыша. В связи с распространением "омикрона" мы делаем все необходимое, чтобы такая помощь для беременных оставалась своевременной и доступной. Для этого мы усилили штат сотрудников центра. Всего с начала его работы врачи уже провели более 68 тысяч консультаций".

По словам Анастасии Раковой, консультации проводят высококлассные специалисты из Центра планирования семьи и репродукции, а также Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.

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Консультативный центр создали в ходе внедрения новых алгоритмов наблюдения и лечения беременных женщин с COVID-19. Для этого также открыли стационары кратковременного пребывания при больницах № 15 имени Филатова и № 52. В них беременные женщины не пересекаются с другими пациентами с коронавирусной инфекцией и получают всю необходимую помощь.

В список обязательных обследований и осмотров в стационарах кратковременного пребывания входит 14 пунктов. В их числе - инструментальные и лабораторные исследования: кардиотокография, доплерография вен нижних конечностей и низкодозная компьютерная томография органов грудной клетки с применением рентгенозащиты или УЗИ легких. При необходимости женщин лечат самыми современными препаратами из группы моноклональных вируснейтрализующих антител и иммуноглобулина человека.

Специалисты телемедицинского центра направили больше полутора тысяч пациенток на обследования в стационары кратковременного пребывания. Каждую из них доставили туда на специальном транспорте и затем в зависимости от показаний и результатов обследований госпитализировали или отвезли обратно домой.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Алгоритмы для наблюдения лечения беременных женщин с COVID-19 разработали ведущие специалисты Москвы. Они утверждены клиническим комитетом городского департамента здравоохранения. Врачи постоянно контролируют состояние пациентки, чтобы в случае необходимости незамедлительно провести обследования и назначить нужное лечение. По результатам обследований они принимают решение о продолжении домашнего наблюдения или госпитализации. У большинства пациенток СOVID-19 протекает в легкой форме. Однако именно своевременная госпитализация и терапия позволяют уменьшить риски ухудшения ситуации.

Телемедицинские консультации возможны благодаря единой цифровой платформе столичного здравоохранения. Ее разработали и развивают комплекс социального развития Москвы и департамент информационных технологий.

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