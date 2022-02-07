В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк

В Новой Москве достраивается крупный электробусный парк. Уже весной строители могут передать его для эксплуатации городу. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как сообщил Ликсутов в интервью РИА Новости, этот электробусный парк сможет стать самым большим в Европе.

"В Новой Москве появится самый большой в Европе электробусный парк. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев, наверное, уже весной, он будет готов, и строители передадут его нам в ежедневную эксплуатацию", - сказал Ликсутов. Подробности в департаменте транспорта пока не сообщают.

Также Ликсутов отметил, что в планах на этот год стоит покупка около 450-500 новых электробусов. Со временем этот вид транспорта вытеснит автобусы.