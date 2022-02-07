Новости

МИД РФ сообщил о том, что визит главы МИД Британии в Москву прорабатывается 11:55
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель 11:48
Власти ДНР сообщили о прибытии на Донбасс польских наемников и штурмовых групп 11:32
Шведка Хектор взяла золото Олимпиады-2022 в гигантском слаломе 11:27
ФТС на треть превысила прогнозное задание по перечислениям в бюджет 11:24
В Астраханской области завели дело на чиновников из-за нападений собак 11:23
Ретейлеры в семи регионах согласились ограничить наценки на продукты 11:15
Гинцбург: Почти все случаи ковида в Москве приходятся на "омикрон" 11:12
МИД РФ сообщил о прогрессе в переговорах по ядерной сделке с Ираном 11:08
В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк 11:04
МИД: РФ готова рассмотреть распространение механизмов контроля на стратегические системы 10:56
Российские хоккеистки проиграли Канаде, команды играли в медицинских масках 10:49
MW: Су-57 идеален для ослепления противника 10:48
Украина отказалась от системы ПРО "Железный купол" 10:44
В Хабаровске открыли памятные доски пилотам разбившегося L-410 10:36
Назван состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку 10:26
В Подмосковье грабитель погиб, пытаясь взорвать банкомат 10:24
Из Афганистана вывезли около 300 собак и кошек, оставленных при выводе войск коалиции 10:24
В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию 10:17
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,5 млрд 10:13
В Приморье промаркируют домашних собак 10:07
Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня 09:46
Камила Валиева: С трех лет мечтала стать олимпийской чемпионкой 09:40
Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать косметику 09:20
В Тульской области на трассе столкнулись 30 автомобилей 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 11:04
Рубрика: Экономика

В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк

Текст: Ирина Огилько
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

В Новой Москве достраивается крупный электробусный парк. Уже весной строители могут передать его для эксплуатации городу. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: Аркадий Колыбалов
Количество электробусов в Москве достигло тысячи

Как сообщил Ликсутов в интервью РИА Новости, этот электробусный парк сможет стать самым большим в Европе.

"В Новой Москве появится самый большой в Европе электробусный парк. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев, наверное, уже весной, он будет готов, и строители передадут его нам в ежедневную эксплуатацию", - сказал Ликсутов. Подробности в департаменте транспорта пока не сообщают.

Также Ликсутов отметил, что в планах на этот год стоит покупка около 450-500 новых электробусов. Со временем этот вид транспорта вытеснит автобусы.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель
Депутат Синельщиков предостерег от безграничных возможностей при обороне дома
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, как дальше будет развиваться COVID-19
Власти ДНР сообщили о прибытии на Донбасс польских наемников и штурмовых групп
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19