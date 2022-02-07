В Подмосковье грабитель погиб, пытаясь взорвать банкомат

В подмосковной Ивантеевке грабитель погиб в результате взрыва банкомата.

Инцидент произошел в отделении банка, расположенном на первом этаже жилого дома в Студенческом проезде. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, двое грабителей попытались вскрыть банкомат. Они закачали туда газ и взорвали, но, видимо, перестарались с объемом газа. От взрыва один из грабителей погиб. Второй злоумышленник скрылся.

После взрыва произошел пожар на площади в 1 квадратный метр, повреждено остекление фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.