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07.02.2022 02:03
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье снизился уровень преступности

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 26(8674)
Уровень преступности в Московской области благодаря координирующей роли прокуратуры за 5 лет снизился на 12,5 процента. Об этом на прошедшей коллегии областной прокуратуры заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас Подмосковье входит в топ-10 благополучных регионов и уже в этом году в области будет установлено около 100 тысяч камер "Безопасный регион".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Мы плотно работаем с прокуратурой. Для нас важно понимать, что больше всего беспокоит жителей, и оперативно реагировать на это", - сказал Воробьев. Он особо подчеркнул, что благодаря совместной деятельности в 2021 году удалось восстановить права свыше 20 тысяч дольщиков. В этом году ключи или компенсацию получат еще около 15 тысяч человек.

В свою очередь прокурор области Сергей Забатурин обратил внимание подчиненных на активизацию работы не только по восстановлению прав конкретных граждан, но и широкого круга лиц. Например, в центре постоянного внимания прокуроров находится соблюдение трудовых прав граждан. Так, в прошлом году благодаря вмешательству прокуратуры области погашена задолженность по заработной плате на сумму 1 млрд 323 млн рублей.

Кроме того, прокуроры добились погашения задолженности перед предпринимателями по государственным и муниципальным контрактам на 1,2 млрд рублей.

Что касается борьбы с коррупцией, то в 2021 году на территории области было зарегистрировано 806 преступлений коррупционной направленности. Львиная доля из них, а именно почти 65 процентов составляет взяточничество. При этом, как отметил прокурор области, существенно возросло количество наиболее опасных проявлений коррупции, которые связаны с получением взятки. Если в 2020 году таких преступлений было зафиксировано 95, то в 2021-м уже 156.

Прокуроры Московской области добились в прошлом году погашения задолженности перед предпринимателями по госконтрактам на 1,2 млрд рублей

Всего в прошлом году в сфере противодействия коррупции было выявлено 4919 нарушений законов. Для их устранения прокуроры принесли 446 протестов. В суды было направлено 123 исковых заявления на общую сумму 473 млн 320 тысяч рублей. Кроме того, по итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования были досрочно прекращены полномочия 5 муниципальных руководителей.

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