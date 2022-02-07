В Смоленске похитили конфискат на 80 миллионов рублей

Крупную партию текстиля, изъятого на Смоленской таможне, уничтожили "на бумаге" и вывезли для реализации в Подмосковье. Похитить конфискат помогли сотрудники управления Росимущества по Калужской, Брянской и Смоленской областям. Возбуждены уголовные дела о халатности и мошенничестве.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Смоленской области, с сентября по декабрь 2021 года в управлении Росимущества подписали недостоверные акты об уничтожении тканей, флагов, ковров и других текстильных изделий на общую сумму около 80 миллионов рублей. Утилизацией занималась фирма-подрядчик, а сотрудники ведомства вопреки своим должностным обязанностям не проверили представленные ею документы и видеоматериалы. В их действиях обнаружены признаки преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность).

"Совершение преступных действий с конфискованным имуществом в управлении носило систематический налаженный характер", - отметили в прокуратуре. Чиновники принимали решение уничтожить изъятые на таможне материалы, хотя по закону его можно продать и пополнить казну государства. Ценности, впрочем, утилизировались фиктивно. На деле же их продавали в Московской области.

В сговоре, по версии правоохранителей, участвовала руководитель отдела МТУ Росимущества, отвечавшая как раз за реализацию арестованных и конфискованных вещей, и глава подрядной организации. Ранее было установлено, что по фиктивным документам в Смоленске "уничтожили" около 400 рулонов ворсового полотна и сотня ковров ручной работы на 43,3 миллиона рублей. Теперь прокуратура выявила аналогичную "утилизацию" тканей, тесьмы и других текстильных материалов на 35 миллионов, а также одеял и дорожных пледов на 1,2 миллиона рублей.

- Преследуя корыстные мотивы, указанные лица подготовили фиктивные акты об уничтожении конфискованного имущества и вывезли его в Московскую область для реализации, в результате чего извлекли личную материальную выгоду, - добавила старший помощник прокурора Смоленской области Юлия Казакова. - По двум эпизодам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ).