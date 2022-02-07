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Рубрика: Происшествия

В Тульской области на трассе столкнулись 30 автомобилей

Текст: Антон Валагин (Тула)

Восемь человек пострадали в массовой аварии на трассе М-2 "Крым" в Тульской области.

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- Среди пострадавших четверо взрослых и четыре ребенка. Шесть человек находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Один взрослый и родители одного из пострадавших детей отказались от госпитализации, - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным тульской прокуратуры, в массовом столкновении в Заокском районе участвовали около 30 автомобилей, следовавших в сторону Москвы.

- Два ДТП произошли на 125 и 126 километре трассы. Движение по М-2 восстановлено в полном объеме, - уточнили в УМВД по региону.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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