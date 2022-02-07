В Воронеже экс-сотрудник банка получил срок за взятки от клиентов

Советский районный суд Воронежа вынес приговор 37-летнему бывшему банковскому работнику. Его признали виновным по совершении четырех преступлений, описанных в статьях 159 (мошенничество с использованием служебного положения) и 290 (получение взятки) УК РФ.

В 2017-2018 годах мужчина занимал должность главного экономиста по работе с проблемной задолженностью физлиц и разработал схему получения мзды от должников. В обмен на 60-110 тысяч рублей он обещал людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помочь в заключении мирового соглашения с банком.

- Обманным путем он похитил и причинил потерпевшим ущерб на сумму более 300 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Суд приговорил экс-банкира к трем годам колонии общего режима. На такой же срок он лишен права выполнять организационно-распорядительные функции в госструктурах. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.