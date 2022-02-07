Воробьев: Подмосковье вышло на плато по "омикрону"

Ситуация с распространением штамма коронавируса "омикрон" в Подмосковье нормализовалась, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Число заболевших пока не падает, но уже и не растет. Похоже, мы вышли на плато", - сказал Воробьев, проводя еженедельное совещание с правительством региона и главами муниципалитетов.

Воробьев подчеркнул, что в последние недели областное здравоохранение работает с запредельной нагрузкой. Количество обращений в службы 112 и 122 выросло с 24 тысяч до 130 тысяч в день. Ежедневно врачи выявляют по 10 и более тысяч новых больных.