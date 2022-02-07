Новости

Токаев отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе 14:57
Андрей Бочкарев: Станция БКЛ "Печатники" готова почти наполовину 14:40
"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину 14:37
МИД Украины: Запад предоставил Киеву помощь на 1,5 млрд долларов 14:17
Пушкинский музей соберет коллекцию сочинений современных композиторов 14:01
Стали известны характеристики нового MacBook Pro 13:53
Немка Херрманн выиграла индивидуальную биатлонную гонку на ОИ-2022 13:50
В Совфеде назвали избыточной инициативу о расширении самообороны 13:50
АТОР прогнозирует рост цен на туры в Турцию до 50% 13:49
Захарова прокомментировала "концентрацию российских войск" на границе с Украиной 13:48
Захарова считает, что Запад готовит провокацию в отношении Украины 13:36
Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с Трусом, Балбесом и Бывалым 13:31
Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции 13:30
Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья 13:26
ЦБ запустил сервис для сообщений о тайных бенефициарах финорганизаций 13:24
Песков призвал соседей России не беспокоиться из-за учений 13:19
Посольство РФ в Японии сообщило о попытке радикалов прорваться на территорию дипмиссии 13:16
Российский экспорт в 2021 году вырос на 45,7 процента 13:12
Конькобежка Вюст стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 метров 13:08
Минск реализует в России проект по увеличению портовых мощностей 13:03
В столице задержан лихач, неоплативший штрафы более чем на миллион рублей 13:00
Воробьев: Подмосковье вышло на плато по "омикрону" 12:43
Кабмин направит 30 млрд рублей на строительство комфортных жилых районов 12:35
Неизвестные "заминировали" все районные​ суды Москвы 12:31
В Беларуси планируют вооружить часть сотрудников МЧС на случай военных действий 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 13:26
Рубрика: Власть

Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Сразу несколько кадровых решений озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Поменяли руководителей министерства транспорта, здравоохранения и информационный блок области.

Воробьев поручил упростить запись к врачам в Подмосковье

Поднялись по карьерной лестнице Ирина Каклюгина и Светлана Стригункова, ставшие вице-губернатором и первым зампредом правительства соответственно. Ранее Каклюгина занимала должность зампреда правительства, курировавшего социальный блок, а Стригункова - пост зампреда правительства - министра здравоохранения области. После повышения Стригунковой минздрав возглавит ее первый заместитель Алексей Сапанюк.

До зампреда повышена и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, при этом должность министра также остается за ней.

Теперь уже бывший первый заместитель министра транспорта области Анна Кротова назначена зампредом правительства, в этой должности она будет курировать вопросы транспорта и дорожной инфраструктуры, а также министерство имущественных отношений.

Главное управление информационной политики, которое возглавляла Анастасия Звягина, сливается с главным управлением социальных коммуникаций и превращается в министерство информационных и социальных коммуникаций. Руководить им поручено экс-главе управления социальных коммуникаций Екатерине Швелидзе. Звягина переходит на должность советника губернатора.

Министерством станет еще один главк - территориальной политики. Его возглавит Елена Ковалева.

Воробьев объяснил, для чего главки превращены в министерства - чтобы максимально плотно взаимодействовать с главами муниципалитетов и жителями, оказывать им своевременную поддержку, в том числе и информационную.

В регионах Власть Работа власти Регионы Московская область Губернатор Московской области Московская область Правительство Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Песков назвал причину сохранения напряженности в отношениях с Западом
Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель
Посольство РФ в Японии сообщило о попытке радикалов прорваться на территорию дипмиссии
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, как дальше будет развиваться COVID-19
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Как работают нацпроекты в регионах