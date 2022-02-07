Воробьев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья

Сразу несколько кадровых решений озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Поменяли руководителей министерства транспорта, здравоохранения и информационный блок области.

Поднялись по карьерной лестнице Ирина Каклюгина и Светлана Стригункова, ставшие вице-губернатором и первым зампредом правительства соответственно. Ранее Каклюгина занимала должность зампреда правительства, курировавшего социальный блок, а Стригункова - пост зампреда правительства - министра здравоохранения области. После повышения Стригунковой минздрав возглавит ее первый заместитель Алексей Сапанюк.

До зампреда повышена и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, при этом должность министра также остается за ней.

Теперь уже бывший первый заместитель министра транспорта области Анна Кротова назначена зампредом правительства, в этой должности она будет курировать вопросы транспорта и дорожной инфраструктуры, а также министерство имущественных отношений.

Главное управление информационной политики, которое возглавляла Анастасия Звягина, сливается с главным управлением социальных коммуникаций и превращается в министерство информационных и социальных коммуникаций. Руководить им поручено экс-главе управления социальных коммуникаций Екатерине Швелидзе. Звягина переходит на должность советника губернатора.

Министерством станет еще один главк - территориальной политики. Его возглавит Елена Ковалева.

Воробьев объяснил, для чего главки превращены в министерства - чтобы максимально плотно взаимодействовать с главами муниципалитетов и жителями, оказывать им своевременную поддержку, в том числе и информационную.