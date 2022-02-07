Генпрокуратура предложила ввести критерий агрессивности бездомных животных

Сообщения о нападении бездомных и вполне домашних собак на людей в разных регионах России напоминают в последнее время сводку боевых действий.

Бродячих собак, которые проявляют немотивированную агрессию к людям, не будут возвращать на волю даже после стерилизации. Фото: AP

Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу. Собаки конечно виноваты, но больше, наверное, люди - которые ежедневно выгоняют на улицу сотни надоевших питомцев. А еще чиновники, которые закрывают глаза на стаи бродячих собак, считая такие популяции в городах и селах вполне нормальными. Например, по материалам прокуратуры в Знаменске Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц городской администрации, чье бездействие повлекло более 120 случаев нападений на людей бездомных собак. По аналогичным фактам уголовные дела возбуждены в республиках Башкортостан, Тыва, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.

Как считают в Генпрокуратуре, "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными способствует слабая проработка законодательных норм. Как пояснили в надзорном ведомстве, отвечая на запрос РИА Новости, это в первую очередь касается отсутствия профилактических мер в виде административной ответственности за нарушение закона "Об ответственном обращении с животными".

"В современных правовых реалиях требуют регламентации мероприятия по регулированию численности животных без владельцев. В настоящее время мониторинг количества таких особей на территориях муниципальных образований осуществляется исходя из числа заявок на осуществление отлова, поступающих от граждан и организаций", - отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, Генпрокуратура предложила разработать критерии "немотивированной агрессии" бездомных собак, которые представляют угрозу людям и которых нельзя возвращать на улицы.

В настоящий момент, по данным надзорного ведомства, не определены единые критерии немотивированной агрессивности безнадзорных животных, которые согласно закону не подлежат возврату в места обитания после проведения стерилизации и вакцинации.

Отсутствие таких критериев, как считают в прокуратуре, "препятствует принятию оперативных мер в отношении особей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан".

Что предлагается делать с агрессивными собаками - пожизненно содержать в приюте или усыплять, не поясняется.

В январе Генеральная прокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, которые должны ввести административную ответственность для недобросовестных владельцев животных, в том числе бросающих питомцев. Сейчас в КоАП эта норма отсутствует.

Также прокуратура поддержала поправки в закон, которые наделяют субъекты РФ правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. В то же время эти требования должны учитывать местные традиции, в том числе малых народов, которые, например, используют ездовых собак.

Тем временем

В Приморском крае введена обязательная маркировка собак - соответствующая поправка внесена в региональный закон "Об отдельных вопросах в области обращения с животными". Маркировать своих четвероногих друзей владельцы собак будут обязаны с первого июня.

Полномочиями по вакцинации, маркированию и стерилизации животных, поступивших в приют, наделены муниципалитеты. Заниматься этим, как и отловом безнадзорных собак, а также их содержанием в приютах и поиском новых хозяев смогут муниципальные предприятия и организации или индивидуальные предприятия по контрактам с муниципалитетами.

Депутаты считают, что найти исполнителей этих работ теперь будет проще. Если раньше желающих почти не было из-за невысокой оплаты, то теперь она существенно выросла. Так, норматив стоимости услуги по отлову одного животного без владельца увеличивается с 884 до 2500 рублей, стоимости услуги по транспортировке - с 1066 до 1700 рублей. Вырастет и оплата содержания животного в приюте. Сейчас оно обходится в 3306 рублей за 20 дней, а будет 6300 рублей. Кроме того, устанавливается и норматив стоимости учета, маркирования, вакцинации и стерилизации животного без владельца в размере 4691,47 рубля.

Кстати, как уже писала "РГ", парламентарии Башкирии выступили за то, чтобы граждане страны несли полную ответственность за своих собак, и отправили в Госдуму РФ законопроект об обязательной регистрации друзей человека - чипировании. Он направлен на то, чтобы облегчить поиск потерявшегося питомца. Но главное - чипирование помогло бы привлечь к ответственности гражданина, выбросившего животное на улицу, а также установить хозяина напавшей на человека собаки. Однако этот законопроект был отклонен.

Подготовили Анна Бондаренко и Айгуль Камаева, Приморский край, Башкирия