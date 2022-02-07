Главу минэкономразвития Сахалина отстранили из-за уголовного дела

Попавшего под следствие министра экономического развития Сахалинской области Алексея Успенского временно отстранили от должности. Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона, его обязанности пока будет исполнять первый заместитель Марина Аглиулина.

На прошлой неделе областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу чиновника. Напомним, что ему инкриминируют часть 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее причинение особо крупного ущерба).

По версии следствия, в 2018 году Успенский без проведения экспертизы подписал акт приема-передачи водноспортивного комплекса "Аква-Сити", который впоследствии оказался непригодным для эксплуатации.

"В результате незаконных действий обвиняемого комплекс длительный период не использовался, вместе с тем, на его содержание тратились бюджетные деньги", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Ущерб казне превысил 96 миллионов рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться в Южно-Сахалинском городском суде.