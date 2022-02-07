На Камчатке бойцы студотрядов доставят лекарства больным коронавирусом

Бойцы студенческих отрядов Камчатки подключились к развозу медикаментов больным коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, лекарства по заявкам поликлиник Петропавловска-Камчатского и Елизовского района доставляют более 30 человек.

Консультации по вопросам, связанным с коронавирусом, жители края могут получить по круглосуточному номеру 122 (добавочная кнопка 6). Волонтеры кол-центра помогут вызвать врача на дом, предоставят информацию по QR-кодам, подскажут, как работают пункты вакцинации и где узнать результат ПЦР-теста.

Также волонтеры принимают заявки на доставку заболевшим продуктовых наборов.