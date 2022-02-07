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07.02.2022 07:26
Рубрика: Происшествия

На Сахалине из-за прорыва трубы с кипятком три человека получили ожоги

Текст: Сергей Набивачев

В сахалинском Холмске из-за порыва теплотрассы три человека попали в больницу с ожогами.

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"Утром в понедельник в аварийно-диспетчерскую службу поступило сообщение о порыве трубы системы отопления в подъезде дома №125 по улице Советской. На место аварии выехала бригада МУП "Тепло" и сотрудники управляющей компании "Эталон", которые приступили к устранению последствий порыва. В ходе работ два слесаря МУП "Тепло" и жительница дома получили ожоги. Они госпитализированы", - цитирует "Интерфакс" представителя администрации города.

Прокуратура Холмска организовала проверку соблюдения предприятиями требований жилищно-коммунального законодательства.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц во время ликвидации аварии на участке теплоснабжения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - отмечается на сайте региональной прокуратуры.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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