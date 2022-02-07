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Рубрика: Общество

Поликлиникам Якутии выделят 130,6 млн рублей на борьбу с COVID-19

Текст: Нинель Гусева

Якутии выделят 130,6 миллиона рублей из федерального бюджета на поддержку амбулаторной сети, на которую легла основная нагрузка в связи с распространением штамма "омикрон". Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Дополнительное финансирование получат поликлиники, где был введен круглосуточный режим работы и увеличен штат для лечения больных коронавирусом. Деньги пойдут на заработную плату, медикаменты для оказания неотложной помощи, средства индивидуальной защиты для персонала, реактивы и т.д.

Всего из резервного фонда правительства РФ в регионы будет направлено более 7,3 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить стабильную работу поликлиник.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Пандемия коронавируса COVID-19

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