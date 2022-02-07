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07.02.2022 20:30
Рубрика: Происшествия

Получить помощь после ЧС станет проще

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Уже в первой половине этого года все регионы перейдут на упрощенный порядок получения выплат людям, пострадавшим в результате возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Усовершенствованный процесс такой поддержки будет переведен повсеместно в цифровой формат. Подать все необходимые документы можно будет через портал госуслуг.

Это не просто попытка упростить механизм подачи документов на выплаты и составления списков пострадавших от природных катаклизмов. В прошлом году были запущены пилотные проекты в Хакасии. Механизм был успешно апробирован и в ходе штабных тренировок на территории Еврейской автономной области и Краснодарского края.

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И тогда же Межведомственной рабочей группой была завершена работа по подготовке к переводу процесса оказания финансовой помощи пострадавшему населению во всех регионах. А на днях были подведены результаты экспериментального внедрения новшеств.

Раньше бывали случаи, когда собственник дома сдавал его в длительную аренду, уезжал жить за тысячи километров. А потом, после возникновения ЧС, вынужден был возвращаться, чтобы подать заявление на выплаты. Новые же правила позволят таким гражданам делать все удаленно. По крайнем мере, на стадии составления списков нуждающихся в компенсациях.

Еще одно новшество: для получения финансовой помощи больше не потребуется наличие обязательной регистрации в пострадавшем от стихии жилище. Ранее это обстоятельство было настоящим бичом при составлении списков на выплаты. Практически во всех регионах, где случались наводнения или опустошительные пожары, многие реальные владельцы не могли доказать, что им принадлежали те или иные утраченные постройки или что они там постоянно проживали и что это жилье было у них единственным. Зачастую все документы или уплыли, или сгорели. А нередко люди строили жилье и не регистрировали его по разным причинам.

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Теперь для получения выплат будет достаточно подтвердить сам факт проживания в помещении, которое оказалось в зоне ЧС. Этой работой займутся органы местного самоуправления. Они должны будут опросить соседей и взять с них письменное подтверждение. Это несложно, так как в любых деревнях и поселках все друг друга знают и всем известно, обитаемо было жилище или же там просто много лет стояли заколоченные остовы.

Ряд новых мер также затронет бизнесменов без образования юридического лица и фермеров, чье имущество пострадало. Компенсации им будут выплачиваться в том же размере, что и организациям, зарегистрированным в качестве юридического лица. Ранее размеры господдержки пострадавшим индивидуальным предпринимателям и самозанятым не были четко регламентированы.

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"Государственные услуги упростят процедуру подачи заявлений, автоматизируют и ускорят процесс принятия решения о назначении выплат, обеспечат индивидуальный подход к каждому заявителю", - подчеркнул замглавы МЧС России Виктор Ничипорчук на специальном совещании по вопросу цифровизации процесса оказания финансовой помощи пострадавшему от ЧС населению.

"В соответствии с поручением правительства Российской Федерации регионам необходимо перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению уже к концу первого полугодия текущего года. Члены Межведомственной рабочей группы продолжат оказание субъектам всесторонней помощи", - отметил заместитель министра.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ДФО Еврейская АО ЮФО Краснодарский край

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