Суд объяснил, когда местные власти вправе ликвидировать самовольные постройки

Арбитражный суд Дальневосточного округа не разрешил ни гражданам, ни организациям требовать от местных властей сноса без суда самовольных построек, возведенных на государственной земле. Такое разъяснение прозвучало в специальном обзоре судебной практики.

Даже такой гараж, если его владелец выплатил пай в ГСК, является частной собственностью под защитой закона. Фото: Михаил Фролов/ Комсомольская правда

Это значит, что если вам мешают гаражи или какие-нибудь сараи, появившиеся там, где их не должно быть, бесполезно забрасывать жалобами местный муниципалитет. Надо идти в компетентные органы, например в государственный строительный надзор.

В качестве примера арбитраж привел судебный спор в Приморском крае. Некое предприятие обнаружило, что по соседству с его землей кто-то построил гаражи.

"Вдоль северо-западной границы указанного земельного участка (за его пределами) расположены три смежных между собой гаража, имеющие общий фундамент, затрудняющие перекладку коммуникаций, необходимых для реконструкции завода общества. Владельцы указанных объектов не установлены", говорится в обзоре Арбитражного суда.

Руководство завода попросило городскую администрацию принять меры к сносу гаражей. Но чиновники ничего не сделали, гаражи остались там, где были. На самом деле, подчеркнул арбитражный суд, у местных властей в некоторых случаях имеется право послать бульдозеры на нелегальные постройки. Однако есть правила: на самовольные сооружения должны указать компетентные органы.

Сносить что-то "по многочисленным просьбам трудящихся" нельзя.

Заведующий бюро адвокатов "Де-юре", Почетный адвокат России Никита Филиппов пояснил, что компетентными органами в данном случае, как правило, являются органы государственного строительного надзора или государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Он подчеркнул, что споры по поводу сноса незаконных построек не являются редкими для судебной системы.

Если на государственной земле появились незаконные гаражи, нельзя их снести без суда только "по многочисленным просьбам трудящихся"

"Ключевой проблемой, на наш взгляд, является длительность процесса судебного разбирательства по таким делам: зачастую такие производства длятся годами, - говорит он. - Также надо отметить и сложность отстаивания позиции лица, допустившего самострой, против, почти всегда, административно-властного элемента, обладающего большими возможностями".

По его словам, сделанные судом выводы не означают, что местные власти могут без судебного решения сносить любые самовольные постройки.

"Законом установлены отдельные случаи принятия решения о сносе без обращения в суд: в отношении самовольных построек, возведенных на государственных или муниципальных землях, а также на иных землях, при условии создания такими строениями угрозы жизни и здоровью граждан, - говорит он. - Однако принятые органами местного самоуправления решения обжалуются в суде, зачастую успешно".

Кроме того, он обращает внимание, что в обзор вошли и другие позиции судов.

"Так, суд по спору с министерством фактически обозначил, что самовольной постройкой не является строение, хоть и возведенное с последующим признанием ранее выданного разрешения на строительство незаконным, но созданное в отсутствие иных оснований для сноса постройки, - рассказывает адвокат. - При условии, что создатель такого строения действовал добросовестно и предпринимал надлежащие меры для получения разрешения".

Проще говоря, если разрешение было отозвано, но человек уже построил, само по себе это не повод сносить дом.

"Такой подход соответствует общему тренду на защиту интересов добросовестных участников гражданских правоотношений, проявляющемуся в последовательных изменениях норм ГК", - полагает руководитель тюменского филиала Бюро адвокатов Иван Бычков.