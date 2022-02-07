В Хабаровском крае развернули новые койки для заболевших COVID-19 детей

Увеличить количество коек для лечения детей, заболевших коронавирусом, решили в Хабаровском крае.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, раньше в детской краевой клинической больнице имени Пиотровича для таких пациентов было оборудовано 25 мест, теперь их стало 60. Для этого освободили первый этаж инфекционного корпуса, а ребят, проходивших там плановое лечение, перевели в другие медучреждения.

Медики констатируют, что с приходом в край штамма "омикрон" дети действительно стали болеть чаще.

- На прошлой неделе за один день было госпитализировано 12 ребят. Сейчас на стационарном лечении находятся 22 ребенка, в том числе младенец, которого из палаты интенсивной терапии перевели в обычную, - рассказал главврач детской больницы Иван Гончаров.

Тем не менее к подъему заболеваемости в регионе хорошо подготовились: закупили дополнительные лекарственные препараты, специалисты ознакомились с последними методическими рекомендациями федерального минздрава.

"По нашим наблюдениям, COVID-19 у детей проявляется в виде острого ларингита, температуры и стеноза гортани, что сопровождается осложнением дыхания", - отметил Гончаров.

По информации регионального минздрава, всего в крае развернуто 142 койки для детей с коронавирусом, 40 процентов из них заняты. 587 маленьких пациентов получают помощь амбулаторно. Тяжелее всего инфекцию переносят дети, имеющие сопутствующие заболевания.