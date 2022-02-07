В Якутии заработал Центр врачебных консультаций по вопросам COVID-19

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в отдаленных районах Якутии в регионе начал работу Центр дистанционной врачебной аудиоконсультации. Медики отвечают на вопросы о профилактике и лечении острых респираторных инфекций, в том числе COVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава Якутии, для работы в Центре привлечены профессора, преподаватели мединститута, ведущие специалисты республиканских больниц. Получить бесплатную консультацию, не выходя из дома, можно с восьми утра до восьми вечера без выходных.

По данным регионального оперштаба, за сутки выявлено 3 802 новых заболевших коронавирусом.

Справка "РГ"

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 80,6 процента взрослого населения Якутии. С начала пандемии заболело более 124 тысяч человек, выздоровело свыше 92 тысяч.