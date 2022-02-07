В Якутске смягчат антиковидные ограничения

Из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в столице Якутии планируют смягчить ограничительные меры. При этом в районах республики число заболевших растет, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Количество заболевших в Якутске практически сравнялось с количеством выздоровевших. У 94 процентов из общего числа зараженных COVID-19 инфекция протекает в легкой форме. Из-за снижения числа обращений в единый амбулаторный центр в спорткомплексе "Триумф" его могут закрыть уже на следующей неделе.

"Школы будут переведены на очное обучение. Отдельные классы будут закрываться, если 20 процентов учеников заболеют коронавирусом", - отметила главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева. Из-за высокого эпидпорога дистанционное обучение в Якутске и ряде муниципалитетов продолжится до 15 февраля.

Новый указ главы региона Айсена Николаева выйдет в ближайшие дни.