В Приморье почтили память офицеров, погибших в авиакатастрофе 1981 года

В понедельник на 33-м причале Корабельной набережной Владивостока состоялся траурный митинг, посвященный 41-й годовщине гибели офицеров-тихоокеанцев во время крушения самолета под Ленинградом в 1981 году. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ВВО по ТОФ.

В митинге у памятного знака жертвам трагедии, установленного пять лет назад, приняли участие командование флота, члены Военного совета ТОФ, начальники отделов и служб штаба ТОФ, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, юнармейцы, ветераны, общественники, а также родные и друзья погибших.

В память о погибших офицерах под звуки военного оркестра и салют почетного караула собравшиеся возложили к мемориалу венок и цветы.

Справка "РГ"

Самолет Ту-104 ВВС ТОФ потерпел крушение 7 февраля 1981 года при взлете с аэродрома вблизи города Пушкина. Воздушное судно рухнуло на землю с высоты 50 метров и загорелось. В катастрофе погибли 52 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов - практически все высшее командование ТОФ.