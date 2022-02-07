В Приморье промаркируют домашних собак

В понедельник депутаты Законодательного Собрания Приморья на внеочередном заседании в сразу в трех чтениях приняли поправки в краевой закон "Об отдельных вопросах в области обращения с животными", сообщает пресс-служба правительства региона, напоминая, что их инициировал глава региона Олег Кожемяко.

Документ вводит в крае с 1 июня обязательную маркировку всех имеющих владельцев собак. Раньше процесс был добровольным.

"Под маркировкой, согласно федеральному законодательству, сейчас понимается нанесение несмываемой или неснимаемой метки на животное", - уточнили депутаты.

Кроме того, с лета должна начать функционировать единая база данных собак, которые прошли маркировку. Если животное потеряется, его легче будет найти. Планируется, что вести базу государственная ветеринарная инспекция Приморского края.

Впервые вводится понятие "немотивированной агрессии" у собак.

"Под немотивированной агрессивностью понимается агрессия, не спровоцированная действиями человека, направленными на угрозу либо причинение вреда жизни и здоровью животного или его потомству, либо действиями, связанными с отловом животного без владельца или его потомства, повлекшая причинение вреда жизни и здоровью человека, его имуществу либо непосредственную угрозу его причинения", - отмечают авторы инициативы.

Документ наделяет муниципалитеты полномочиями по стерилизации, вакцинации, нанесению маркировки и учету маркированных животных, а также проведению мониторинга количества животных без владельцев на территории муниципальных образований.

Также увеличиваются нормативы стоимости услуги по отлову одного животного без владельца - с 884 до 2 500 рублей, стоимости услуги по транспортировке - с 1 066 до 1 700 рублей, содержания одного безнадзорного животного в приюте. Сейчас оно обходится в 3 306 рублей за 20 дней, а будет - 6 300 рублей.

Оговорены в документе варианты возврата неагрессивных собак на улицу и другие нюансы.

Вместе с тем приморские депутаты решили направить обращение в адрес председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. По их мнению, для эффективного решения проблемы, по мнению приморских депутатов, корректировки только региональной нормативно-правовой базы недостаточно. Необходимо внести ряд изменений в федеральный закон 498 "Об ответственном обращении с животными" и другие законодательные акты РФ". В их числе - проекты законов, которые наделяют региональные органы государственной власти правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, предусматривают возможность эвтаназии находящихся в приютах животных, проявляющих немотивированную агрессию, и устанавливают запрет на возврат на прежние места обитания потенциально опасных собак.

"В своем обращении мы просим наших федеральных коллег ускорить принятие таких законопроектов", - уточнил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко.