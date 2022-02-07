За сутки в России госпитализировали 10 843 человека с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 10 843 человека с COVID-19, это на 15% меньше по сравнению с 6 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 171 905 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 55 683 человека.

Распределение по субъектам Москва - 15 442 Санкт-Петербург - 13 372 Московская область - 12 230 Челябинская область - 4 900 Пермский край - 4 797 Свердловская область - 4 796 Красноярский край - 4 639 Воронежская область - 4 464 Нижегородская область - 4 337 Ханты-Мансийский АО - 3 926 Самарская область - 3 844 Республика Саха (Якутия) - 3 802 Алтайский край - 3 653 Архангельская область - 3 339 Ростовская область - 3 213 Новосибирская область - 3 129 Краснодарский край - 2 863 Тульская область - 2 659 Иркутская область - 2 553 Тюменская область - 2 506 Ленинградская область - 2 323 Омская область - 2 273 Оренбургская область - 2 143 Республика Башкортостан - 2 103 Владимирская область - 2 047 Вологодская область - 1 961 Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 812 Калининградская область - 1 706 Тверская область - 1 647 Удмуртская Республика - 1 635 Волгоградская область - 1 624 Саратовская область - 1 595 Хабаровский край - 1 568 Республика Бурятия - 1 523 Кемеровская область - 1 512 Калужская область - 1 501 Ставропольский край - 1 491 Республика Коми - 1 488 Брянская область - 1 408 Кировская область - 1 399 Приморский край - 1 378 Республика Татарстан - 1 305 Мурманская область - 1 299 Рязанская область - 1 270 Ульяновская область - 1 253 Пензенская область - 1 244 Забайкальский край - 1 203 Республика Хакасия - 1 176 Ярославская область - 1 163 Тамбовская область - 1 107 Орловская область - 1 070 Белгородская область - 1 064 Республика Карелия - 988 Курганская область - 982 Липецкая область - 969 Томская область - 963 Чувашская Республика - 947 Костромская область - 879 Смоленская область - 865 Астраханская область - 809 Курская область - 791 Республика Крым - 780 Новгородская область - 735 Республика Дагестан - 724 Амурская область - 649 Севастополь - 593 Республика Тыва - 586 Чеченская Республика - 543 Республика Мордовия - 534 Республика Марий Эл - 501 Республика Адыгея - 497 Ивановская область - 496 Псковская область - 454 Республика Калмыкия - 431 Кабардино-Балкарская Республика - 398 Карачаево-Черкесская Республика - 372 Республика Ингушетия - 361 Камчатский край - 320 Сахалинская область - 228 Республика Северная Осетия - Алания - 215 Республика Алтай - 198 Магаданская область - 144 Ненецкий автономный округ - 102 Чукотский автономный округ - 65 Еврейская автономная область - 31 Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 982 023 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 336 023 летальных исхода, выздоровели 10 624 954 человек.