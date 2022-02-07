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Рубрика: Общество

За сутки в России госпитализировали 10 843 человека с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 10 843 человека с COVID-19, это на 15% меньше по сравнению с 6 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 171 905 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 55 683 человека.
Распределение по субъектам
  1. Москва - 15 442
  2. Санкт-Петербург - 13 372
  3. Московская область - 12 230
  4. Челябинская область - 4 900
  5. Пермский край - 4 797
  6. Свердловская область - 4 796
  7. Красноярский край - 4 639
  8. Воронежская область - 4 464
  9. Нижегородская область - 4 337
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  11. Самарская область - 3 844
  12. Республика Саха (Якутия) - 3 802
  13. Алтайский край - 3 653
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  15. Ростовская область - 3 213
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  18. Тульская область - 2 659
  19. Иркутская область - 2 553
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  22. Омская область - 2 273
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 982 023 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 336 023 летальных исхода, выздоровели 10 624 954 человек.

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