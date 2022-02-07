За сутки в России госпитализировали 10 843 человека с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 10 843 человека с COVID-19, это на 15% меньше по сравнению с 6 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 171 905 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 55 683 человека.
Распределение по субъектам
- Москва - 15 442
- Санкт-Петербург - 13 372
- Московская область - 12 230
- Челябинская область - 4 900
- Пермский край - 4 797
- Свердловская область - 4 796
- Красноярский край - 4 639
- Воронежская область - 4 464
- Нижегородская область - 4 337
- Ханты-Мансийский АО - 3 926
- Самарская область - 3 844
- Республика Саха (Якутия) - 3 802
- Алтайский край - 3 653
- Архангельская область - 3 339
- Ростовская область - 3 213
- Новосибирская область - 3 129
- Краснодарский край - 2 863
- Тульская область - 2 659
- Иркутская область - 2 553
- Тюменская область - 2 506
- Ленинградская область - 2 323
- Омская область - 2 273
- Оренбургская область - 2 143
- Республика Башкортостан - 2 103
- Владимирская область - 2 047
- Вологодская область - 1 961
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 812
- Калининградская область - 1 706
- Тверская область - 1 647
- Удмуртская Республика - 1 635
- Волгоградская область - 1 624
- Саратовская область - 1 595
- Хабаровский край - 1 568
- Республика Бурятия - 1 523
- Кемеровская область - 1 512
- Калужская область - 1 501
- Ставропольский край - 1 491
- Республика Коми - 1 488
- Брянская область - 1 408
- Кировская область - 1 399
- Приморский край - 1 378
- Республика Татарстан - 1 305
- Мурманская область - 1 299
- Рязанская область - 1 270
- Ульяновская область - 1 253
- Пензенская область - 1 244
- Забайкальский край - 1 203
- Республика Хакасия - 1 176
- Ярославская область - 1 163
- Тамбовская область - 1 107
- Орловская область - 1 070
- Белгородская область - 1 064
- Республика Карелия - 988
- Курганская область - 982
- Липецкая область - 969
- Томская область - 963
- Чувашская Республика - 947
- Костромская область - 879
- Смоленская область - 865
- Астраханская область - 809
- Курская область - 791
- Республика Крым - 780
- Новгородская область - 735
- Республика Дагестан - 724
- Амурская область - 649
- Севастополь - 593
- Республика Тыва - 586
- Чеченская Республика - 543
- Республика Мордовия - 534
- Республика Марий Эл - 501
- Республика Адыгея - 497
- Ивановская область - 496
- Псковская область - 454
- Республика Калмыкия - 431
- Кабардино-Балкарская Республика - 398
- Карачаево-Черкесская Республика - 372
- Республика Ингушетия - 361
- Камчатский край - 320
- Сахалинская область - 228
- Республика Северная Осетия - Алания - 215
- Республика Алтай - 198
- Магаданская область - 144
- Ненецкий автономный округ - 102
- Чукотский автономный округ - 65
- Еврейская автономная область - 31
Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 982 023 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 336 023 летальных исхода, выздоровели 10 624 954 человек.