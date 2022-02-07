Житель Южно-Сахалинска попытался украсть железнодорожный мост

Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за попытку похитить и сдать на металлолом железнодорожный мост.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО, конструкцию, являющуюся частью недействующего железнодорожного перегона, 39-летний мужчина заприметил, когда ехал на машине из областного центра в Синегорск. Спустя некоторое время он, вооружившись инструментами для резки металла, вернулся к мосту и приступил к демонтажу.

"Объемные фрагменты металла злоумышленник резал на более мелкие части и складывал в кузов своего автомобиля, на котором намеревался вывезти похищенное в пункт приема металла", - говорится в сообщении ведомства.

Осуществить задуманное ему помешали сотрудники транспортной полиции. На предприимчивого гражданина завели уголовное дело. Суда он дожидается под подпиской о невыезде.