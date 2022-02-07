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07.02.2022 19:30
Рубрика: Происшествия

Аферисты обманывали пенсионеров, обещая вернуть деньги от других мошенников

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Отечественные мошенники моментально стали активно перестраиваться под современный тренд. Они звонят гражданам и утверждают, что вокруг море мошенников, поэтому они сейчас занимаются благим делом - возвращают гражданам компенсацию за обман.
Исполнитель получал четверть от суммы, которую добывали мошенники. Фото: Сергей Михеев Исполнитель получал четверть от суммы, которую добывали мошенники. Фото: Сергей Михеев
Исполнитель получал четверть от суммы, которую добывали мошенники. Фото: Сергей Михеев

В понедельник, 7 февраля, МВД сообщило, что очередную группу таких "благодетелей" поймали в Казани. Это молодые люди, которые подозреваются в мошенничестве под предлогом выплаты компенсации за ранее понесенный ущерб от покупки БАДов.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Задержанные обзванивали граждан, большинство из которых - пенсионеры. И сообщали, что приобретенные ими препараты якобы оказались непригодными, в связи с чем им, как потерпевшим, полагается компенсация. Но для получения выплаты надо оплатить услуги по оформлению документов, комиссию, страховку или налог.

- На след аферистов оперативникам Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан удалось выйти в декабре прошлого года. Полицейские обнаружили частный дом, откуда сообщники звонили жителям различных субъектов Российской Федерации. В результате задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое соучастников. Один из соучастников объявлен в федеральный розыск, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Звонившие уже рассказали полиции, что организаторы предоставляли им телефоны и сим-карты, а также списки граждан для "обзвона". Совесть "звонарей" - ведь обманывали в основном стариков - молчала. Ведь за каждый "удачный" звонок нанятый исполнитель получал четверть от суммы, на которую обманули человека. Полицейские говорят, что пока общая сумма ущерба составляет больше 11 миллионов рублей.

Мошенники обзванивали граждан, и сообщали, что купленные ими БАДы якобы оказались непригодными, и им положена компенсация

Обман про возврат компенсации за проданные БАДы - не местное "ноу-хау". Его уже не раз использовали мошенники и в других регионах страны. Полиция подсчитала, что за прошлый год только в Санкт-Петербурге и Ленобласти, возбуждено 495 уголовных дел по преступлениям, "связанным с совершением мошеннических действий в отношении пожилых граждан".

Среди тех, кого обманули, немало жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны, подчеркивают в ведомстве. Причем больше половины этих преступлений полиции удалось раскрыть. За мошенничества только в Питере и Ленинградской области задержали 240 человек.

В питерской полиции даже составили основные виды обмана пожилых граждан. Первый вид - звонок от якобы близкого родственника, попавшего в беду, и которому срочно нужны деньги, чтобы спастись.

На втором месте - продавцы БАДов. Или те, кто предлагает компенсации за когда-то купленные БАДы.

Третьи в полицейском списке - мошенники, которые представляются социальными или коммунальными работниками. Они звонят или приходят с предложением установки окон, газоанализаторов, продаже фильтров для воды, средств пожаротушения, тревожных кнопок и прочего.

Следом идут обманщики, предлагающие дешевый ремонт.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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