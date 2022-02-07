Аферисты обманывали пенсионеров, обещая вернуть деньги от других мошенников

В понедельник, 7 февраля, МВД сообщило, что очередную группу таких "благодетелей" поймали в Казани. Это молодые люди, которые подозреваются в мошенничестве под предлогом выплаты компенсации за ранее понесенный ущерб от покупки БАДов.
Задержанные обзванивали граждан, большинство из которых - пенсионеры. И сообщали, что приобретенные ими препараты якобы оказались непригодными, в связи с чем им, как потерпевшим, полагается компенсация. Но для получения выплаты надо оплатить услуги по оформлению документов, комиссию, страховку или налог.
- На след аферистов оперативникам Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан удалось выйти в декабре прошлого года. Полицейские обнаружили частный дом, откуда сообщники звонили жителям различных субъектов Российской Федерации. В результате задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое соучастников. Один из соучастников объявлен в федеральный розыск, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Звонившие уже рассказали полиции, что организаторы предоставляли им телефоны и сим-карты, а также списки граждан для "обзвона". Совесть "звонарей" - ведь обманывали в основном стариков - молчала. Ведь за каждый "удачный" звонок нанятый исполнитель получал четверть от суммы, на которую обманули человека. Полицейские говорят, что пока общая сумма ущерба составляет больше 11 миллионов рублей.
Обман про возврат компенсации за проданные БАДы - не местное "ноу-хау". Его уже не раз использовали мошенники и в других регионах страны. Полиция подсчитала, что за прошлый год только в Санкт-Петербурге и Ленобласти, возбуждено 495 уголовных дел по преступлениям, "связанным с совершением мошеннических действий в отношении пожилых граждан".
Среди тех, кого обманули, немало жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны, подчеркивают в ведомстве. Причем больше половины этих преступлений полиции удалось раскрыть. За мошенничества только в Питере и Ленинградской области задержали 240 человек.
В питерской полиции даже составили основные виды обмана пожилых граждан. Первый вид - звонок от якобы близкого родственника, попавшего в беду, и которому срочно нужны деньги, чтобы спастись.
На втором месте - продавцы БАДов. Или те, кто предлагает компенсации за когда-то купленные БАДы.
Третьи в полицейском списке - мошенники, которые представляются социальными или коммунальными работниками. Они звонят или приходят с предложением установки окон, газоанализаторов, продаже фильтров для воды, средств пожаротушения, тревожных кнопок и прочего.
Следом идут обманщики, предлагающие дешевый ремонт.