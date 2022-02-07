Кировчанин избил и ограбил 12-летнего мальчика

В Кирове 34-летний мужчина подозревается в грабеже с применением насилия по отношению к школьнику. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК по региону.

Инцидент произошел на улице Ломоносова. По версии следователей, кировчанин подошел к 12-летнему мальчику, ударил его ногой по голове и рукой в область лица. После этого мужчина похитил портфель ребенка, пакет со сменной обувью и скрылся.

Его удалось найти и задержать сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет со штрафом. Расследование уголовного дела продолжается.