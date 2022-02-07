На "Пельменфесте" главным призом станет годовой запас пельменей

В России началась пельменная неделя, которая проходит в Удмуртии. Она завершится 12 февраля большим гастрономическим фестивалем. Организаторы обещают всех накормить, напоить и отправить по домам веселыми, сытыми и здоровыми.

"Шулдыр пуком, ческытсиём" - эти слова стоит выучить и запомнить. В переводе с удмуртского -"Интересно посидим, вкусно поедим". Девиз пельменного фестиваля, он же пароль, который гарантирует гостям особое внимание и почет.

"В прошлом году на "Пельменфесте" 40 тысяч человек - жители республики, гости из регионов Поволжья, москвичи, петербуржцы, сибиряки и даже туристы из других стран - съели 10 тонн пельменей", - рассказали в оргкомитете фестиваля.

Впервые день пельменя в Ижевске отметили восемь лет назад. Но перед этим республика заявила на всю страну: "Мы родина пельменей, потому как именно в удмуртском языке есть слово "пельнянь", что переводится как хлебное ушко". Оспаривать титул никто не стал. Особенно после появления в столице Удмуртии первого в России памятника пельменю.

Так и пошло: говорим "Удмуртия" - подразумеваем пельмени, и, конечно, Бабушек из Бураново. Для участниц народного коллектива "Пельменфест" - долгожданный праздник, а пельмени одно из любимых угощений. Своим рецептом поделилась руководитель коллектива Ольга Туктарева: "Мука, вода, капуста, мясо, и волшебные слова для особого вкуса и аромата". Какие именно, не сказала.

Зато поведала свою пельменную историю: "Многие считают, что мы только пельмени и едим, и куда бы мы не приезжали, нас ими и угощают. Например, в Азербайджане потчевали малюсенькими с ноготок пельмешками, в Бурятии - местными буузами, которые тоже похожи на пельмени. В Перми был свой вариант этого блюда. Так что пельмени объединяют разные народы, и это здорово".

"Бурановские пельмени" сегодня подают во многих кафе и ресторанах города. Представители общепита - тоже участники фестиваля. И специально к этому событию обновили список яств. Например, в этнокомплексе "Бобровая долина" бобров нет, зато в меню есть национальные угощенья, рассказала управляющая Анастасия Егорова.

"Мы готовим традиционный удмуртский пельнянь из трех видов мяса. Он отличается тем, что тесто не залепляется, мы оставляем маленькое отверстие, в которое попадает бульон, и блюдо становится сочным. Еще есть рыбный пельнянь, называется "Чорыген", от удмуртского чорыг - рыба. Его делают из кеты. Есть пельнянь "Кубистэн" из квашеной капусты с салом. Тоже очень вкусно", - рассказала Анастасия.

Ценник не слишком низкий, но, как считают местные рестораторы, вполне обоснованный. Традиционный пельнянь - 310 рублей за порцию, рыбный - 320, из квашеной капусты - 250 рублей. Гостей сразу предупреждают - удмуртские пельмени делаются из ржаной муки, потому и цвет у них необычный.

Напитки в меню тоже есть, и тоже традиционные - один из них "Посятэм", это чай на травах с медом и особым согревающим ингредиентом. В старину гостей напитком угощали прямо с порога, а подносили на железном пруте, похожем на кочергу. Отличное приспособление при сложной эпидобстановки - полтора метра социальной дистанции обеспечено.

"Мы не требуем QR-коды, но ждем здоровых постояльцев и обеспечим соблюдение всех санитарных норм", - обещают в гостиницах Ижевска.

Менеджер небольшого отеля Наталья говорит, что места еще есть. В этой гостинице номер на двоих без завтрака стоит от 1845 рублей в сутки. Если хочется чего-то в народном стиле, то придется заплатить около 4000 рублей. Такая же цена и на размещение в отеле международной сети. Впрочем, для экономных имеются хостелы - 300 рублей в сутки с человека в комнате на 10 кроватей, 700 рублей - в номере на двоих.

Во многих отелях есть бесплатные парковки, так что автопутешественникам тоже будут рады. Кстати, стоимость бензина в Удмуртии не слишком отличается от той, что у соседей: 92-ой чуть больше 46 рублей за литр.

Приезжать надо сразу на несколько дней, уверенно говорят организаторы фестиваля, который в этом году посвящен традиционным зимним деревенским посиделкам удмуртов "Пукон корка". Пельменная неделя эти вечера заполнит - гостям обещают танцевальные, творческие и кулинарные мастер-классы, удмуртские настольные игры и концерты местных музыкальных групп.

А вот в главный день, 12 февраля, тот самый Всемирный день пельменя, всех ждет традиционный Пельменный СЪЕСТ, ярмарка, отправка "пельменных открыток" и спортивные состязания. Всё на свежем воздухе в самом большом парке Ижевска.

Главными трофеями станут, разумеется, пельмени. Будет и розыгрыш "Годового запаса". В прошлом году обладателем 50 килограммов пельменей стал многодетный отец и электрик Алексей Шуткин. Найти его, чтобы выяснить, надолго ли ему хватило награды, не получилось. Не исключено, что на предстоящем празднике он появится снова, чтобы повторить свой успех. Попробуем расспросить.

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