СК завершил расследование о звонках с угрозами минирования

Следственный комитет объявил, что в Саратове завершено расследование уголовного дела о ложном сообщении про бомбу.

Фигуранту -14 лет, и его обвинили в преступлении по статье 207 УК РФ - "заведомо ложные сообщения о готовящихся действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти".

В СК рассказали, что осенью прошлого года 14-летний юноша очень не хотел идти учиться. Сел за компьютер и отправил на электронные почтовые ящики отдела образования администрации Октябрьского района города Саратова и в СМИ ложную информацию о намерении совершить вооруженное нападение на свою школу. Личность молодого человека установили очень быстро местные чекисты.

Прокуратура уже согласилась с доводами следствия. Участь хулигана теперь решит суд. Но статья, по которой его обвинили, предусматривает суровое наказание - от 6 до 8 лет колонии. Правда, вину он признал и раскаялся. Может быть, суд это учтет. Как и возраст виновного.

Впрочем, срывают таким образом уроки отнюдь не только бестолковые юноши. Недавно в Удмуртии осудили 63-летнюю жительницу города Глазова за ложное сообщение о бомбе в школе. Дама позвонила на номер единой диспетчерской службы и сообщила о готовящемся теракте в одной из школ. Суд приговорил женщину к лишению свободы на один год и шесть месяцев условно.

В последнее время большинство фейковых звонков о бомбах идет из-за границы. Чаще всего - из Украины, Польши и стран Балтии

Но за волнами сообщений о ложных минированиях школ, больниц, детских садов стоят не только одиночки - хулиганы или психически нездоровые граждане. В последнее время большинство таких звонков идет из-за границы. Чаще всего - из Украины, стран Балтии и Польши. И если российских "звонарей" наши правоохранители находят легко, то зарубежных, даже если мы знаем, откуда звонок, там искать не считают необходимым.