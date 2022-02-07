В Ижевске новорожденных назвали Мелоди-Эрика, Тауриэль и Мияна

В ЗАГСах Ижевска составили рейтинг необычных имен новорожденных за январь 2022 года, сообщили в администрации города. В списках оказались Доминик, Стефан, Андриан, Мияна, Эллана, Анелия, Ильяна и Натаниэль.

Как пояснили "РГ" в ведомстве, это еще не самые нестандартные варианты. В 2021 году специалисты регистрировали Мелоди-Эрику, Тауриель, Азию и Робику. Среди мужских имен сотрудникам ЗАГСов запомнились Патимат, Доминик и Рубин.

Всего в январе в столице Удмуртии свидетельства о рождении получили родители 582 малышей. Традиционно мальчиков родилось немного больше, чем девочек: 300 против 282. Среди них оказалось 9 пар двоен.