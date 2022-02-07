Новосибирские медики будут чаще взаимодействовать с пациентами дистанционно

Учреждения здравоохранения Новосибирской области работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки. Об этом губернатору Андрею Травникову на оперативном совещании в правительстве области доложили министр здравоохранения Константин Хальзов и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Андрей Травников отметил, что с учетом легкого течения заболевания, особенно у ранее вакцинированных, главная проблема - это чрезмерная нагрузка на первичное звено и невозможность вести нормальную деятельность по оказанию медицинских услуг гражданам.

- Медикам приходится сталкиваться как с большим потоком заболевших, так и выздоравливающих, закрывающих больничные листы, - отметил глава региона. - Последние решения Минздрава России и главного санитарного врача РФ упрощают работу медиков и жизнь тем, кто легко переносит ОРВИ и COVID-19.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой №4 от 5 февраля выписка пациентов и их возвращение к трудовой деятельности после лечения и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19 по истечении семи и более календарных дней с момента начала лечения.

Константин Хальзов подтвердил, что для медучреждений это в корне меняет тактику организации медицинской помощи на амбулаторном этапе.

- Теперь у нас есть официальные полномочия осуществлять посредством телемедицинской консультации или по аудиозвонку постановку диагноза, открытие и закрытие больничных листов. Новосибирская сфера здравоохранения предпринимает адекватные развитию ситуации меры, - сказал министр.

Ведомство усилило работу первичного звена, взяло на себя контроль разделения потоков в тех поликлиниках, где это возможно. Там, где разделить потоки невозможно, выделены обособленные подразделения для принятия только выздоравливающих, для закрытия больничных листов. Константин Хальзов также рассказал о расширении практики по дистанционному мониторингу "легких" больных - число кабинетов аудиоконтроля и аудиодозвона увеличено.

- Вся информация, поступающая на номер "122", вносится в Медицинскую информационную систему, и специальные медработники будут дистанционно закрывать больничные листы - сегодня все технические возможности для этого есть, - уточнил министр.

Еще в начале января губернатор Андрей Травников поручил усилить мощности кол-центров сферы здравоохранения. В регионе продолжается массовая вакцинация от заболевания COVID-19 -всего получено свыше двух миллионов комплектов вакцины.

Общий коечный фонд составляет 4369 коек, свободны - около 20 процентов от общего числа. Минздрав готовит решение перепрофилировать еще один стационар - городскую клиническую больницу №3, чтобы обеспечить койкоместами нуждающихся в госпитализации.

Что касается карантина в учреждениях сферы образования, то он продлится до конца этой недели.

Справка "РГ"

На территории всей России действует единый номер "122", в том числе по вопросам, связанным с COVID-19.

За прошлую неделю служба скорой помощи осуществила 18703 выезда. По телефону "122" за неделю отработано 153058 обращений граждан. Для сравнения, в предыдущие годы на пике ОРВИ на "горячий" телефон поступало не более 24 тысяч обращений в неделю. В Новосибирске работают 330 ковидных бригад скорой помощи.