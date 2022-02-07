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Рубрика: Экономика

Новые названия в России получили горы, бухты и каньон

Текст: Марина Трубилина
В прошлом году в России были названы и переименованы 18 географических объектов, сообщает Росреестр.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Часть из них названа именами героев - участников Великой Отечественной войны. Например, гора на хребте Кузнецкого Алатау в Кемеровской области - Кузбассе получила наименование "Торгунакова" в честь Героя Советского Союза Петра Торгунакова. Две бухты в акватории Тихого океана названы в честь советских военных моряков - Николая Вилкова и Петра Ильичева.

Горе в Северной Осетии присвоено имя советского разведчика, Героя Российской Федерации Алексея Ботяна (он стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь").

Новый аэропорт Тобольска в Тюменской области получил название "Ремезов" в честь Семена Ремезова - выдающегося тобольского архитектора, картографа, строителя Тобольского кремля, автора первого картографического атласа Сибири и "Ремезовской летописи".

Один из самых глубоких в Европе каньонов, расположенный в долине реки Сулак в центральной части Дагестана, получил наименование "Сулакский".

Также восьми аэропортам были присвоены имена выдающихся личностей, имеющих особые заслуги перед Отечеством. К примеру, аэропорту Васьково в Архангельской области присвоено имя Ивана Черевичного - полярного летчика, Героя СССР, участника Великой Отечественной войны. Международный аэропорт Абакан назван в честь Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Василия Тихонова. А аэропорт Кургана - в честь Гавриила Илизарова - хирурга-ортопеда, академика Российской академии наук, Героя Социалистического труда.

Фото: rosreestr-doc.ru
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Присвоенное географическому объекту имя выдающегося деятеля не является составной частью установленного наименования и не влечет за собой его изменения, отмечают в Росреестре.

В 2020 году, для сравнения, были названы 34 и переименованы девять географических объектов. Среди них - мысы и острова на архипелаге Новая Земля, безымянные горы Кузнецкого Алатау в Кемеровской области, острова и горы на Сахалине, в Северной Осетии и др.

Все новые наименования регистрируются в Государственном каталоге географических названий. Сейчас в нем 792 095 наименований, в том числе 1837 наименований географических объектов территориального моря, континентального шельфа, а также открытых или выделенных российскими учеными в пределах открытого моря и Антарктики.

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