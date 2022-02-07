В Иркутской области неизвестный расстрелял кота из арбалета

Полицейские Иркутской области опрашивают жителей Ангарского округа, которые могли стать свидетелями стрельбы неизвестного живодера по коту из арбалета. Поводом для поисков злоумышленника стало обращение хозяйки животного, рассказали сегодня в региональном главке МВД.

Сообщение о ранении кота в садоводческом обществе Ангарска стрелами (болтами) арбалета поступило в правоохранительные органы несколько дней назад. Участковые уполномоченные полиции сразу приступили к поискам стрелка.

По данным РИА Новости, кот Барсик ушел гулять 27 января и вернулся окровавленный - из головы торчали две стрелы. Хозяйка отвезла кота в клинику с просьбой усыпить, поскольку считала, что спасти его невозможно, но ветеринарные врачи зашили раны, и Барсик выжил.

В полиции рассказали, что принято решение нарастить группировку правоохранителей, занятых розысков опасного человека с арбалетом. Привлечены работники уголовного розыска. Сотрудники МВД собирают материал для возбуждения дела о жестоком обращении с животными.