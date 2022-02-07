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07.02.2022 16:32
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области неизвестный расстрелял кота из арбалета

Текст: Дмитрий Машуков

Полицейские Иркутской области опрашивают жителей Ангарского округа, которые могли стать свидетелями стрельбы неизвестного живодера по коту из арбалета. Поводом для поисков злоумышленника стало обращение хозяйки животного, рассказали сегодня в региональном главке МВД.

Фото: iStock
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Сообщение о ранении кота в садоводческом обществе Ангарска стрелами (болтами) арбалета поступило в правоохранительные органы несколько дней назад. Участковые уполномоченные полиции сразу приступили к поискам стрелка.

По данным РИА Новости, кот Барсик ушел гулять 27 января и вернулся окровавленный - из головы торчали две стрелы. Хозяйка отвезла кота в клинику с просьбой усыпить, поскольку считала, что спасти его невозможно, но ветеринарные врачи зашили раны, и Барсик выжил.

В полиции рассказали, что принято решение нарастить группировку правоохранителей, занятых розысков опасного человека с арбалетом. Привлечены работники уголовного розыска. Сотрудники МВД собирают материал для возбуждения дела о жестоком обращении с животными.

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