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07.02.2022 20:10
Рубрика: Происшествия

СКР отправил в суд дело серийного убийцы

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
В понедельник, 7 февраля, Следственный комитет объявил об окончании громкого уголовного дела - проверяя причастность гражданина к двум убийствам, следователи раскрыли не только их, но и еще четыре похожих преступления.

Занималось этим делом душегуба СК по Новосибирской области. Фигурант в деле один - 49-летний житель Искитима, фамилию которого в ведомстве не называют.

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Его задержали по подозрению в совершении преступления. Но в ходе расследования улики показали причастность этого человека к серии похожих преступлений, которые были совершены в регионе с мая 2009 года по июнь 2021 года. Это были убийства. И их было шесть. Среди них - убийство жены главного врача Искитимской центральной больницы. Оно произошло осенью 2020 года.

Как рассказали в следственном комитете, в марте 2020 года освободился из мест лишения свободы некий гражданин, отсидевший свой срок за кражи. Но менять свою жизнь этот человек не стал и вернулся к привычному "ремеслу".

Он "отметил освобождение" квартирной кражей в Искитиме, откуда вынес деньги и ювелирные изделия. Следующим его объектом стала квартира главного врача Искитимской ЦГБ. Но там оказалась супруга хозяина. Он убил 66-летнюю женщину, после чего собрал в доме все ценности и ушел.

Тогда к расследованию этого резонансного преступления были привлечены опытные следователи-криминалисты из отдела СК по Сибирскому федеральному округу, из Криминалистического центра СК, а также сотрудники уголовного розыска МВД по Новосибирской области. Расследуя убийство жены главврача, удалось обнаружить генотип преступника. И этот человек был незамедлительно объявлен в федеральный, а затем - в международный розыск. Но тогда поиски убийцы ничего не дали.

За это время было совершено новое преступление. В июне 2021 года в Томске произошло разбойное нападение на офис строительной организации, в результате которого был убит ночной сторож и похищены деньги. Проанализировав полученные в ходе расследования обоих уголовных дел сведения, следователи пришли к выводу, что оба они совершены одним и тем же человеком, который уже был объявлен в розыск.

Спустя месяц его все-таки поймали в Томске. На первом же допросе мужчина признался в обоих убийствах. А потом признался еще в четырех - в Новосибирске и Новосибирской области с 2009 по 2011 год. Это были разбойные нападения на крупные коммерческие организации, во время которых он убивал сторожей и крал деньги.

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Следователям удалось установить, что все преступления имели схожий почерк : они каждый раз совершались ночью. И - одинаково, "посредством отжатия створок пластиковых окон, расположенных не выше 2 этажа". Всех сторожей преступник сначала связывал, а потом убивал. Причем и способ убийств тоже был одинаковым - нанесение множественных ударов в голову.

Прокуратура с работой следствия согласилась и утвердила обвинительное заключение. В СК заверили, что в ближайшие дни уголовное дело будет направлено в суд.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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