Житель Хакасии под действием наркотиков попытался убить двухлетнего сына

В Абакане следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двухлетнего ребенка. Подозреваемый - отец мальчика, рассказали в главке СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Преступление совершено в минувшую субботу. 24-летняя жительница столицы республики пришла с маленьким сыном в квартиру бывшего мужа, чтобы отец повидался с ребенком. Во время свидания мужчина вышел на лестничную площадку покурить, а вернувшись в нервозном, возбужденном состоянии, дважды ударил сына ножом в грудь.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас его жизнь вне опасности.

Отец ребенка задержан. В ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Известно, что предполагаемого преступника задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Они отмечают, что мужчина находился в неадекватном состоянии, оказывал сопротивление, кидался на полицейских. Это агрессивное поведение длилось несколько часов. Медицинское освидетельствование выявило наличие наркотиков в организме, добавили в региональном управлении МВД.