Житель Иркутской области поджег женщину с малолетними детьми

Следственный комитет возбудил против жителя Иркутской области уголовное дело об убийстве. В результате преступления погибли двое детей. Их мать и еще один ребенок госпитализированы, рассказали в региональном главке СК РФ.

Вечером 5 февраля в деревне Тимирязева Качугского района произошел пожар. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела детей в возрасте одного года и четырех лет. Прибывшие на место следователи и криминалисты выяснили, что трагедия стала результатом злого умысла.

По версии правоохранителей, нетрезвый 28-летний местный житель облил горючей жидкостью свою подругу с маленькими детьми и поджег их. Двое малолетних получили смертельные ожоги и умерли на месте происшествия. Женщина и младший ребенок доставлены в районную больницу.

Подозреваемый задержан. Следователи полагают, что он совершил преступление на почве ревности. Ведутся допросы.

Расследование взяла на контроль прокуратура Иркутской области, уточнили в надзорном ведомстве.