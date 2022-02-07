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07.02.2022 05:27
Рубрика: Происшествия

Житель Иркутской области поджег женщину с малолетними детьми

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил против жителя Иркутской области уголовное дело об убийстве. В результате преступления погибли двое детей. Их мать и еще один ребенок госпитализированы, рассказали в региональном главке СК РФ.

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Вечером 5 февраля в деревне Тимирязева Качугского района произошел пожар. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела детей в возрасте одного года и четырех лет. Прибывшие на место следователи и криминалисты выяснили, что трагедия стала результатом злого умысла.

По версии правоохранителей, нетрезвый 28-летний местный житель облил горючей жидкостью свою подругу с маленькими детьми и поджег их. Двое малолетних получили смертельные ожоги и умерли на месте происшествия. Женщина и младший ребенок доставлены в районную больницу.

Подозреваемый задержан. Следователи полагают, что он совершил преступление на почве ревности. Ведутся допросы.

Расследование взяла на контроль прокуратура Иркутской области, уточнили в надзорном ведомстве.

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