"Россети Северный Кавказ" за год на 77% увеличили присоединенные мощности в СКФО

"Россети Северный Кавказ" в 2021 году подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа почти 23 тысячи объектов. Новым потребителям суммарно выдано 646,3 МВт. В сравнении с 2020 годом количество исполненных договоров технологического присоединения возросло на 35 процентов, присоединенная мощность - на 77.

В Республике Дагестан в 2021 году к сетям регионального филиала подключили 8 917 объектов на 110,6 МВт. Энергетики Чеченской Республики выполнили обязательства по 5 071 заявке на 78,5 МВт. На Ставрополье специалисты осуществили 3 368 технологических присоединений на 324,8 МВт. В Кабардино-Балкарии 2 482 новым потребителям выдано 44,1 МВт. В Карачаево-Черкесии исполнен 1 521 договор технологического присоединения почти на 29,2 МВт. Специалисты в Северной Осетии выдали 31,5 МВт мощности 1 203 заявителям. В Ингушетии 404 новых объекта обеспечены 27,7 МВт мощности.

В числе крупных реализованных проектов энергокомпании в 2021 году - обеспечение 240 МВт мощности объектам "зеленой энергетики" на Ставрополье: Медвеженской, Кармалиновской и Бондаревской ветряным электростанциям (ВЭС).

Кроме того, среди объектов, которым энергокомпания оперативно "зажгла свет" в прошлом году, также МГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии; "Казачий хутор" в Северной Осетии; Пятигорский молочный комбинат; торгово-развлекательный центр "Грозный Молл" в Чечне; Нальчикский молочный комбинат и птицеводческий комплекс "Южный" в Ингушетии.

Отметим, что приоритетная задача "Россети Северный Кавказ" - сделать сетевую инфраструктуру максимально доступной для всех групп потребителей - системно и успешно решается. Об этом говорит планомерный и существенный рост количества исполненных договоров технологического присоединения и показателей присоединенной мощности.

В текущем году энергетики продолжат работать над повышением эффективности использования имеющихся мощностей и качества обслуживания клиентов.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"