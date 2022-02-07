Сильнее всего спрос на ипотеку вырос на юге России

Рекордный рост выдачи ипотеки в 2021 году был в республиках Северного Кавказа, сообщает "Метриум". Так, в Чечне количество выданных в 2021 году ипотечных кредитов выросло в три раза по сравнению с 2020 годом (12,7 тысячи против 4,2 тысячи). Далее следуют соседняя Ингушетия (рост в два раза - с 870 до 1,7 тыс.), Карачаево-Черкесия (рост на 62% - с 2,5 тыс. до 4,0 тыс.), Дагестан (38% - с 6,4 тыс. до 8,8 тыс.), Северная Осетия (27% - с 4,1 тыс. до 5,2 тыс.).

Заметно повысилась активность заемщиков в Крыму. В целом по республике и в Севастополе банки увеличили выдачу ипотеки на 22%. Также вырос ипотечный рынок в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, в Тыве банки одолжили в 2021 году на 25% больше ипотеки, чем в 2020-м, в Приморском крае - на 20%, на Алтае - на 20%, в Забайкальском крае - на 17%, в Сахалинской области - на 16%, в Хабаровском крае - на 12%.

Примерно те же регионы лидируют и по уровню средних ставок, по которым выдается ипотечный кредит, отмечают эксперты. Самые высокие средние ставки в 2021 году были в Республике Тыва (8,86%), Карачаево-Черкесии (8,72%), в Севастополе (8,64%), Чеченской республике (8,64%), Республике Алтай (8,64%).

И здесь же более длительные, чем в среднем по стране, сроки кредитования. Так, в Чечне - 22,6 года, в Карачаево-Черкесии - 22,5, в Тыве - 22,2. Самый большой средний срок кредита в Адыгее (23 года), Тюменской области и Дагестане (22,7).

При этом регионы-лидеры по ипотеке остались те же. Больше всего кредитов на покупку жилья заемщики получили в Москве (135 тыс.), Московской области (108 тыс.), в Санкт-Петербурге (87 тыс.), Тюменской области (82 тыс.), Башкортостане (68 тыс.). Рост активности заемщиков в этих регионах - от 1 до 11%.