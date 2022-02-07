Все поликлиники Ставрополья перешли на режим работы до 22 часов

Из-за увеличившейся нагрузки на первичное звено здравоохранения все поликлиники в Ставропольском крае перевели на продленный режим работы. Как сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников, теперь поликлиники будут принимать пациентов ежедневно до 22 часов. Его слова приводит пресс-служба министерства.

- На такой режим работы переведены все поликлиники края, в том числе частные медучреждения. Причем, принимают больных каждый день без праздников и выходных, - отметили в пресс-службе минздрава Ставрополья.

Также сейчас расширяются call-центры по коронавирусу. Для них закупили цифровые АТС, чтобы дозвониться было проще. На средства недавнего федерального транша закуплена и перераспределена очередная партия лекарств, которые будут бесплатно выдавать пациентам с COVID-19/